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В Оренбуржье задержали участника драки, прыгнувшего на лежащего мужчину
В Оренбуржье задержали участника драки, прыгнувшего на лежащего мужчину - РИА Новости, 21.11.2023
В Оренбуржье задержали участника драки, прыгнувшего на лежащего мужчину
Следователи задержали участника массовой драки в оренбургском городе Ясный, который в ходе конфликта прыгнул на грудную клетку лежащего мужчины, сообщает СУСК... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:44
2023-11-21T09:44
2023-11-21T09:44
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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Следователи задержали участника массовой драки в оренбургском городе Ясный, который в ходе конфликта прыгнул на грудную клетку лежащего мужчины, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как сначала ссорятся двое мужчин, позже из подъезда выходят еще несколько людей, и начинается массовая драка. При этом один из хулиганов бьет лежащего человека металлической трубой, а другой прыгает на грудную клетку лежащего. Сколько человек участвовали в потасовке с каждой стороны, по видео однозначно сказать нельзя. В областной полиции сообщали, что в драке участвовали трое взрослых мужчин и пятеро несовершеннолетних. В результате инцидента пострадали двое, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой. В областном следкоме сообщают, что на 40-летнего участника драки, который прыгнул на грудь лежащего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан. "Между двумя мужчинами и группой несовершеннолетних произошел конфликт, в ходе которого к несовершеннолетним присоединился их 40-летний знакомый, ранее неоднократно судимый и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта подозреваемый нанес одному из потерпевших множественные удары руками и ногами по телу, в том числе в голову. Когда от полученных ударов потерпевший упал, подозреваемый с целью убийства прыгнул двумя ногами на его грудную клетку", - говорится в сообщении. Следователи подали в суд ходатайство об аресте фигуранта дела.
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происшествия, россия, оренбургская область
Происшествия, Россия, Оренбургская область
В Оренбуржье задержали участника драки, прыгнувшего на лежащего мужчину
СК Оренбуржья задержал участника массовой драки, прыгнувшего на лежащего мужчину
УФА, 21 ноя – РИА Новости.
Следователи задержали участника массовой драки в оренбургском городе Ясный, который в ходе конфликта прыгнул на грудную клетку лежащего мужчины, сообщает СУСК РФ
по Оренбургской области.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как сначала ссорятся двое мужчин, позже из подъезда выходят еще несколько людей, и начинается массовая драка. При этом один из хулиганов бьет лежащего человека металлической трубой, а другой прыгает на грудную клетку лежащего.
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Сколько человек участвовали в потасовке с каждой стороны, по видео однозначно сказать нельзя. В областной полиции сообщали, что в драке участвовали трое взрослых мужчин и пятеро несовершеннолетних. В результате инцидента пострадали двое, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
В областном следкоме сообщают, что на 40-летнего участника драки, который прыгнул на грудь лежащего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан.
"Между двумя мужчинами и группой несовершеннолетних произошел конфликт, в ходе которого к несовершеннолетним присоединился их 40-летний знакомый, ранее неоднократно судимый и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта подозреваемый нанес одному из потерпевших множественные удары руками и ногами по телу, в том числе в голову. Когда от полученных ударов потерпевший упал, подозреваемый с целью убийства прыгнул двумя ногами на его грудную клетку", - говорится в сообщении.
Следователи подали в суд ходатайство об аресте фигуранта дела.
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