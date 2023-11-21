https://ria.ru/20231121/draka-1910733365.html

В Оренбуржье задержали участника драки, прыгнувшего на лежащего мужчину

В Оренбуржье задержали участника драки, прыгнувшего на лежащего мужчину - РИА Новости, 21.11.2023

В Оренбуржье задержали участника драки, прыгнувшего на лежащего мужчину

Следователи задержали участника массовой драки в оренбургском городе Ясный, который в ходе конфликта прыгнул на грудную клетку лежащего мужчины, сообщает СУСК... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:44

2023-11-21T09:44

2023-11-21T09:44

происшествия

россия

оренбургская область

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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Следователи задержали участника массовой драки в оренбургском городе Ясный, который в ходе конфликта прыгнул на грудную клетку лежащего мужчины, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как сначала ссорятся двое мужчин, позже из подъезда выходят еще несколько людей, и начинается массовая драка. При этом один из хулиганов бьет лежащего человека металлической трубой, а другой прыгает на грудную клетку лежащего. Сколько человек участвовали в потасовке с каждой стороны, по видео однозначно сказать нельзя. В областной полиции сообщали, что в драке участвовали трое взрослых мужчин и пятеро несовершеннолетних. В результате инцидента пострадали двое, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой. В областном следкоме сообщают, что на 40-летнего участника драки, который прыгнул на грудь лежащего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан. "Между двумя мужчинами и группой несовершеннолетних произошел конфликт, в ходе которого к несовершеннолетним присоединился их 40-летний знакомый, ранее неоднократно судимый и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта подозреваемый нанес одному из потерпевших множественные удары руками и ногами по телу, в том числе в голову. Когда от полученных ударов потерпевший упал, подозреваемый с целью убийства прыгнул двумя ногами на его грудную клетку", - говорится в сообщении. Следователи подали в суд ходатайство об аресте фигуранта дела.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

https://ria.ru/20231116/draka-1909874473.html

россия

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происшествия, россия, оренбургская область