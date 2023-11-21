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Аэрофлот ввел на праздники 67 допрейсов в Калининград из Москвы, Петербурга
Аэрофлот ввел на праздники 67 допрейсов в Калининград из Москвы, Петербурга - РИА Новости, 21.11.2023
Аэрофлот ввел на праздники 67 допрейсов в Калининград из Москвы, Петербурга
Российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввела 67 дополнительных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:28
2023-11-21T19:28
2023-11-21T19:28
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МОСКВА, 21 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввела 67 дополнительных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания ввела 44 дополнительных перелета на воздушной линии Москва — Калининград — Москва и будет выполнять до 68 рейсов в неделю. Из Северной столицы добавлено 23 новых рейса, таким образом, максимальная частота полетов в Калининград в этот период будет достигать 39 в неделю. Оператор рейсов – авиакомпания "Россия". Калининград традиционно входит в топ самых популярных внутрироссийских направлений Группы "Аэрофлот". Увеличение частоты полетов на время высокого спроса позволит удовлетворить возросший интерес к новогодним путешествиям в самую западную точку России и благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма в регионе. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 21 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввела 67 дополнительных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград.
С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания ввела 44 дополнительных перелета на воздушной линии Москва — Калининград — Москва и будет выполнять до 68 рейсов в неделю. Из Северной столицы добавлено 23 новых рейса, таким образом, максимальная частота полетов в Калининград в этот период будет достигать 39 в неделю. Оператор рейсов – авиакомпания "Россия".
Калининград традиционно входит в топ самых популярных внутрироссийских направлений Группы "Аэрофлот". Увеличение частоты полетов на время высокого спроса позволит удовлетворить возросший интерес к новогодним путешествиям в самую западную точку России и благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма в регионе.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.