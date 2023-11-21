https://ria.ru/20231121/doplaty_k_pensiyam-1910804465.html
Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям
Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям - РИА Новости, 21.11.2023
Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям
С августа этого года пожилым гражданам Московской области выплатили около 900 миллионов рублей на доплату к пенсии до 18 тысяч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:51
2023-11-21T13:51
2023-11-21T13:51
новости подмосковья
пожилые
пенсии
социальные выплаты
московская область (подмосковье)
министерство социальной защиты населения московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1665e12f9f8c01541af00c7efffd420d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С августа этого года пожилым гражданам Московской области выплатили около 900 миллионов рублей на доплату к пенсии до 18 тысяч, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Губернатором Подмосковья в этом году утверждены новые социальные выплаты для жителей региона. Одной из них стала ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч, которую получают 30 тысяч человек, а первые доплаты стали поступать на счета пенсионеров с августа. За этот период выплатили порядка 900 миллионов рублей", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пенсионеры получают доплату с момента наступления права на эту выплату. Те, у кого право на доплату возникло с начала года, получили перерасчет с января. Доплаты предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие - пенсионер проживает один или с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия. "Всего в региональном бюджете на выплату доплаты к пенсии предусмотрено более одного миллиарда рублей", - добавила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231114/vyplata_pensioneram-1909421955.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a32588e33f752cac86e06c1365c01e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожилые, пенсии, социальные выплаты, московская область (подмосковье), министерство социальной защиты населения московской области
Новости Подмосковья, пожилые, Пенсии, Социальные выплаты, Московская область (Подмосковье), Министерство социальной защиты населения Московской области