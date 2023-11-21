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Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям - РИА Новости, 21.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:51 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/doplaty_k_pensiyam-1910804465.html
Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям
Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям - РИА Новости, 21.11.2023
Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям
С августа этого года пожилым гражданам Московской области выплатили около 900 миллионов рублей на доплату к пенсии до 18 тысяч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:51
2023-11-21T13:51
новости подмосковья
пожилые
пенсии
социальные выплаты
московская область (подмосковье)
министерство социальной защиты населения московской области
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С августа этого года пожилым гражданам Московской области выплатили около 900 миллионов рублей на доплату к пенсии до 18 тысяч, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Губернатором Подмосковья в этом году утверждены новые социальные выплаты для жителей региона. Одной из них стала ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч, которую получают 30 тысяч человек, а первые доплаты стали поступать на счета пенсионеров с августа. За этот период выплатили порядка 900 миллионов рублей", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пенсионеры получают доплату с момента наступления права на эту выплату. Те, у кого право на доплату возникло с начала года, получили перерасчет с января. Доплаты предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие - пенсионер проживает один или с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия. "Всего в региональном бюджете на выплату доплаты к пенсии предусмотрено более одного миллиарда рублей", - добавила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231114/vyplata_pensioneram-1909421955.html
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пожилые, пенсии, социальные выплаты, московская область (подмосковье), министерство социальной защиты населения московской области
Новости Подмосковья, пожилые, Пенсии, Социальные выплаты, Московская область (Подмосковье), Министерство социальной защиты населения Московской области

Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С августа этого года пожилым гражданам Московской области выплатили около 900 миллионов рублей на доплату к пенсии до 18 тысяч, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"Губернатором Подмосковья в этом году утверждены новые социальные выплаты для жителей региона. Одной из них стала ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч, которую получают 30 тысяч человек, а первые доплаты стали поступать на счета пенсионеров с августа. За этот период выплатили порядка 900 миллионов рублей", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что пенсионеры получают доплату с момента наступления права на эту выплату. Те, у кого право на доплату возникло с начала года, получили перерасчет с января.
Доплаты предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие - пенсионер проживает один или с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия.
"Всего в региональном бюджете на выплату доплаты к пенсии предусмотрено более одного миллиарда рублей", - добавила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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Новости ПодмосковьяпожилыеПенсииСоциальные выплатыМосковская область (Подмосковье)Министерство социальной защиты населения Московской области
 
 
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