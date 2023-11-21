https://ria.ru/20231121/doplaty_k_pensiyam-1910804465.html

Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям

Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям - РИА Новости, 21.11.2023

Около 900 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на доплаты к пенсиям

С августа этого года пожилым гражданам Московской области выплатили около 900 миллионов рублей на доплату к пенсии до 18 тысяч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:51

2023-11-21T13:51

2023-11-21T13:51

новости подмосковья

пожилые

пенсии

социальные выплаты

московская область (подмосковье)

министерство социальной защиты населения московской области

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С августа этого года пожилым гражданам Московской области выплатили около 900 миллионов рублей на доплату к пенсии до 18 тысяч, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Губернатором Подмосковья в этом году утверждены новые социальные выплаты для жителей региона. Одной из них стала ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч, которую получают 30 тысяч человек, а первые доплаты стали поступать на счета пенсионеров с августа. За этот период выплатили порядка 900 миллионов рублей", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пенсионеры получают доплату с момента наступления права на эту выплату. Те, у кого право на доплату возникло с начала года, получили перерасчет с января. Доплаты предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие - пенсионер проживает один или с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия. "Всего в региональном бюджете на выплату доплаты к пенсии предусмотрено более одного миллиарда рублей", - добавила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231114/vyplata_pensioneram-1909421955.html

московская область (подмосковье)

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пожилые, пенсии, социальные выплаты, московская область (подмосковье), министерство социальной защиты населения московской области