Путин заявил об ангажированности СПЧ ООН и Совета Европы

На заседании СБ ООН 31 октября постпред России Василий Небензя заявил, что только на территории ДНР с мая 2014 года по сентябрь 2023 года погибли свыше девяти тысяч мирных жителей, ранены более 13 тысяч человек.

По его словам, замалчивается также тот факт, что украинские военные с начала конфликта в Донбассе в 2014 году проводят целенаправленные атаки именно на критическую гражданскую инфраструктуру. За восемь лет повреждено не менее 50 тысяч объектов, однако, как заметил Небензя, "никто из наших западных коллег за последние годы не сказал об этом ни слова".