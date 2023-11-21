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Путин заявил об ангажированности СПЧ ООН и Совета Европы - РИА Новости, 21.11.2023
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11:03 21.11.2023 (обновлено: 12:05 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/donbass-1910750604.html
Путин заявил об ангажированности СПЧ ООН и Совета Европы
Путин заявил об ангажированности СПЧ ООН и Совета Европы - РИА Новости, 21.11.2023
Путин заявил об ангажированности СПЧ ООН и Совета Европы
Международные правозащитные институты показали свою ангажированность в конфликте в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:03
2023-11-21T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
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совет европы
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международные правозащитные институты показали свою ангажированность в конфликте в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. "К сожалению, на протяжении всей истории конфликтов в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, такие как СПЧ ООН, Совет Европы и другие продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи", — сказал глава российского государства в своем обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия всеобщей декларации прав человека.Президент отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" этих организаций Россия была вынуждена отказаться от членства в них.В апреле 2022 года Генассамблея приостановила членство России в СПЧ ООН по инициативе США. Москва, как заявил заместитель постпреда при ООН Геннадий Кузьмин, рассматривает эту резолюцию как неправомерный и политически мотивированный шаг, направленный на "демонстративное наказание суверенного государства, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику". Он также объявил, что Россия решила досрочно прекратить свои полномочия члена СПЧ в день принятия резолюции.Кроме того, в 2023 году Путин подписал закон о прекращении действия международных договоров Совета Европы для России, членство которой ранее было приостановлено. Как отметили в МИД, это не оказало неблагоприятного влияния на ситуацию с правозащитой в стране, поскольку российская конституция "гарантирует более широкий объем прав, чем Европейская конвенция по правам человека".
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
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в мире, россия, владимир путин, оон, совет европы, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, ООН, Совет Европы, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил об ангажированности СПЧ ООН и Совета Европы

Путин: СПЧ ООН и Совет Европы показали ангажированность по ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международные правозащитные институты показали свою ангажированность в конфликте в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин.
"К сожалению, на протяжении всей истории конфликтов в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, такие как СПЧ ООН, Совет Европы и другие продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи", — сказал глава российского государства в своем обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия всеобщей декларации прав человека.

На заседании СБ ООН 31 октября постпред России Василий Небензя заявил, что только на территории ДНР с мая 2014 года по сентябрь 2023 года погибли свыше девяти тысяч мирных жителей, ранены более 13 тысяч человек.

По его словам, замалчивается также тот факт, что украинские военные с начала конфликта в Донбассе в 2014 году проводят целенаправленные атаки именно на критическую гражданскую инфраструктуру. За восемь лет повреждено не менее 50 тысяч объектов, однако, как заметил Небензя, "никто из наших западных коллег за последние годы не сказал об этом ни слова".

Президент отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" этих организаций Россия была вынуждена отказаться от членства в них.
В апреле 2022 года Генассамблея приостановила членство России в СПЧ ООН по инициативе США. Москва, как заявил заместитель постпреда при ООН Геннадий Кузьмин, рассматривает эту резолюцию как неправомерный и политически мотивированный шаг, направленный на "демонстративное наказание суверенного государства, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику". Он также объявил, что Россия решила досрочно прекратить свои полномочия члена СПЧ в день принятия резолюции.
Кроме того, в 2023 году Путин подписал закон о прекращении действия международных договоров Совета Европы для России, членство которой ранее было приостановлено. Как отметили в МИД, это не оказало неблагоприятного влияния на ситуацию с правозащитой в стране, поскольку российская конституция "гарантирует более широкий объем прав, чем Европейская конвенция по правам человека".
Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Так кто же убивает ОБСЕ? Статья постпреда России при организации Лукашевича
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинООНСовет ЕвропыДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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