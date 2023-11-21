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Два дома для людей из аварийного жилья построили в подмосковном Талдоме
Два дома для людей из аварийного жилья построили в подмосковном Талдоме - РИА Новости, 21.11.2023
Два дома для людей из аварийного жилья построили в подмосковном Талдоме
На территории Талдомского городского округа Подмосковья построили два дома для переселенцев из аварийного жилья, к новоселью готовятся 12 жителей, сообщает... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:32
2023-11-21T20:32
2023-11-21T20:32
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На территории Талдомского городского округа Подмосковья построили два дома для переселенцев из аварийного жилья, к новоселью готовятся 12 жителей, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Дома возвели в поселке Темпы. Переселение ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". 12 граждан переедут из семи аварийных помещений. Будет расселено более 266 квадратных метров аварийного жилья. В частности, до конца текущего года расселят аварийные дома по адресам: Дмитровский горокруг, поселок Раменский, уличная Больничная, дома 8, 12. В настоящее время рабочие завершаются пусконаладку инженерных систем и оборудования. Дом готовится к вводу в эксплуатацию.
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московская область (подмосковье), талдомский район, жилье, общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), аварийные дома, переселенцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Талдомский район, Жилье, Общество, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Аварийные дома, переселенцы