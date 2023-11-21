https://ria.ru/20231121/doma_dlya_pereselentsev-1910915654.html

Два дома для людей из аварийного жилья построили в подмосковном Талдоме

Два дома для людей из аварийного жилья построили в подмосковном Талдоме - РИА Новости, 21.11.2023

Два дома для людей из аварийного жилья построили в подмосковном Талдоме

На территории Талдомского городского округа Подмосковья построили два дома для переселенцев из аварийного жилья, к новоселью готовятся 12 жителей, сообщает... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:32

2023-11-21T20:32

2023-11-21T20:32

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На территории Талдомского городского округа Подмосковья построили два дома для переселенцев из аварийного жилья, к новоселью готовятся 12 жителей, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Дома возвели в поселке Темпы. Переселение ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". 12 граждан переедут из семи аварийных помещений. Будет расселено более 266 квадратных метров аварийного жилья. В частности, до конца текущего года расселят аварийные дома по адресам: Дмитровский горокруг, поселок Раменский, уличная Больничная, дома 8, 12. В настоящее время рабочие завершаются пусконаладку инженерных систем и оборудования. Дом готовится к вводу в эксплуатацию.

https://ria.ru/20231114/zhile-1909391469.html

московская область (подмосковье)

талдомский район

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московская область (подмосковье), талдомский район, жилье, общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), аварийные дома, переселенцы