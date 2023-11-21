Рейтинг@Mail.ru
Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
00:49 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/dolschiki-1910701333.html
Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов
Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов - РИА Новости, 21.11.2023
Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов
Проблема обманутых дольщиков в Краснодарском крае решена более чем на 95%, в регионе планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 -... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:49
2023-11-21T00:49
краснодарский край
краснодарский край
общество
жилье
краснодар
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Проблема обманутых дольщиков в Краснодарском крае решена более чем на 95%, в регионе планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 - выплатить людям компенсацию, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани. "Сейчас осталось восстановить права людей по 47 МКД (многоквартирным домам - ред.), включенным в единый реестр проблемных объектов. Это граждане в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Горячем Ключе, Темрюкском и Каневском районах. В начале года на Кубани, напомним, насчитывалось 85 долгостроев… В настоящее время проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95%", - говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя краевого департамента по надзору в строительной сфере Максима Карпенко. Он также добавил, что благодаря реализации механизмов деятельности федерального и регионального фондов защиты дольщиков планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 - выплатить людям компенсацию. "Все мы помним, как непросто начиналась работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Но сегодня, как и раньше, есть уверенность, что все получится. Достигнут неплохой результат – огромное количество людей, которые потеряли надежду, получили либо деньги, либо долгожданные квартиры. Самое главное сейчас – предотвратить появление новых проблемных объектов", – подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко. По данным пресс-службы, с 2015 года в Краснодарском крае восстановлены жилищные права 63,5 тысяч человек в отношении 545 многоквартирных домов.
https://realty.ria.ru/20231012/kurort-1902108648.html
краснодарский край
краснодар
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, общество, жилье, краснодар, сочи
Краснодарский край, Краснодарский край, Общество, Жилье, Краснодар, Сочи
Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов

Парламент Кубани: проблема обманутых дольщиков решена более чем на 95 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Проблема обманутых дольщиков в Краснодарском крае решена более чем на 95%, в регионе планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 - выплатить людям компенсацию, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани.
«
"Сейчас осталось восстановить права людей по 47 МКД (многоквартирным домам - ред.), включенным в единый реестр проблемных объектов. Это граждане в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Горячем Ключе, Темрюкском и Каневском районах. В начале года на Кубани, напомним, насчитывалось 85 долгостроев… В настоящее время проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95%", - говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя краевого департамента по надзору в строительной сфере Максима Карпенко.
Он также добавил, что благодаря реализации механизмов деятельности федерального и регионального фондов защиты дольщиков планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 - выплатить людям компенсацию.
"Все мы помним, как непросто начиналась работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Но сегодня, как и раньше, есть уверенность, что все получится. Достигнут неплохой результат – огромное количество людей, которые потеряли надежду, получили либо деньги, либо долгожданные квартиры. Самое главное сейчас – предотвратить появление новых проблемных объектов", – подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.
По данным пресс-службы, с 2015 года в Краснодарском крае восстановлены жилищные права 63,5 тысяч человек в отношении 545 многоквартирных домов.
Бассейн - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Девелопер Dogma построит термальный курорт в Краснодаре за 3,5 млрд рублей
12 октября, 02:00
 
Краснодарский крайКраснодарский крайОбществоЖильеКраснодарСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала