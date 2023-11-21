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Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов

Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов - РИА Новости, 21.11.2023

Проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95 процентов

Проблема обманутых дольщиков в Краснодарском крае решена более чем на 95%, в регионе планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 -... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T00:49

2023-11-21T00:49

2023-11-21T00:49

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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Проблема обманутых дольщиков в Краснодарском крае решена более чем на 95%, в регионе планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 - выплатить людям компенсацию, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани. "Сейчас осталось восстановить права людей по 47 МКД (многоквартирным домам - ред.), включенным в единый реестр проблемных объектов. Это граждане в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Горячем Ключе, Темрюкском и Каневском районах. В начале года на Кубани, напомним, насчитывалось 85 долгостроев… В настоящее время проблема обманутых дольщиков на Кубани решена более чем на 95%", - говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя краевого департамента по надзору в строительной сфере Максима Карпенко. Он также добавил, что благодаря реализации механизмов деятельности федерального и регионального фондов защиты дольщиков планируется восстановить права пострадавших еще по девяти домам, а по 17 - выплатить людям компенсацию. "Все мы помним, как непросто начиналась работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Но сегодня, как и раньше, есть уверенность, что все получится. Достигнут неплохой результат – огромное количество людей, которые потеряли надежду, получили либо деньги, либо долгожданные квартиры. Самое главное сейчас – предотвратить появление новых проблемных объектов", – подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко. По данным пресс-службы, с 2015 года в Краснодарском крае восстановлены жилищные права 63,5 тысяч человек в отношении 545 многоквартирных домов.

https://realty.ria.ru/20231012/kurort-1902108648.html

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краснодарский край, общество, жилье, краснодар, сочи