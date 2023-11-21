Во Львовской области усилили проверку документов у военнообязанных
Львовские власти усилили проверку документов у мужчин от 18 до 60 лет
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Львовской области усилили проверки документов у мужчин призывного возраста, осуществлять их будут сотрудники военкоматов, сообщает во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующий приказ руководителя аппарата областной военной администрации Тараса Грени.
"Во Львове и области усиливаются проверки документов у военнообязанных. Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы – ред.) у всех мужчин от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, проверять будут наличие паспорта, военного билета или временного удостоверения военнообязанного, документов о прописке. Такое решение было принято на заседании совета обороны Львовской области 17 ноября, а опубликовано 20 ноября.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.