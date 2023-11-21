https://ria.ru/20231121/dokumenty-1910840159.html

Во Львовской области усилили проверку документов у военнообязанных

Во Львовской области усилили проверку документов у военнообязанных - РИА Новости, 21.11.2023

Во Львовской области усилили проверку документов у военнообязанных

Власти Львовской области усилили проверки документов у мужчин призывного возраста, осуществлять их будут сотрудники военкоматов, сообщает во вторник агентство... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:37

2023-11-21T15:37

2023-11-21T15:37

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украина

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Львовской области усилили проверки документов у мужчин призывного возраста, осуществлять их будут сотрудники военкоматов, сообщает во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующий приказ руководителя аппарата областной военной администрации Тараса Грени. "Во Львове и области усиливаются проверки документов у военнообязанных. Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы – ред.) у всех мужчин от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным агентства, проверять будут наличие паспорта, военного билета или временного удостоверения военнообязанного, документов о прописке. Такое решение было принято на заседании совета обороны Львовской области 17 ноября, а опубликовано 20 ноября. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html

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львовская область, владимир зеленский, украина, в мире