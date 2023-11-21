https://ria.ru/20231121/diskriminatsiya-1910750507.html

МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией

МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией - РИА Новости, 21.11.2023

МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией

Ограничения банков Израиля в отношении россиян, даже имеющих израильский паспорт, это дискриминация, которая абсолютно неприемлема, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:03

2023-11-21T11:03

2023-11-21T11:22

израиль

россия

в мире

дмитрий биричевский

euroclear

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ограничения банков Израиля в отношении россиян, даже имеющих израильский паспорт, это дискриминация, которая абсолютно неприемлема, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку - это дискриминация, которая неприемлема абсолютно", - сказал Биричевский, отвечая на вопрос об ограничениях для россиян в израильских банках.Ранее сообщалось, что израильские банки стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта. Как сообщало РБК, о начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии - адвокату Эли Гервицу. Кроме того, он рассказал газете, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Уточняется, что газета направила запросы в крупные израильские банки, а также в европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream.

https://ria.ru/20230919/opros-1897221244.html

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израиль, россия, в мире, дмитрий биричевский, euroclear, санкции в отношении россии