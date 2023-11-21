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МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией - РИА Новости, 21.11.2023
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11:03 21.11.2023 (обновлено: 11:22 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/diskriminatsiya-1910750507.html
МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией
МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией - РИА Новости, 21.11.2023
МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией
Ограничения банков Израиля в отношении россиян, даже имеющих израильский паспорт, это дискриминация, которая абсолютно неприемлема, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:03
2023-11-21T11:22
израиль
россия
в мире
дмитрий биричевский
euroclear
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ограничения банков Израиля в отношении россиян, даже имеющих израильский паспорт, это дискриминация, которая абсолютно неприемлема, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку - это дискриминация, которая неприемлема абсолютно", - сказал Биричевский, отвечая на вопрос об ограничениях для россиян в израильских банках.Ранее сообщалось, что израильские банки стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта. Как сообщало РБК, о начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии - адвокату Эли Гервицу. Кроме того, он рассказал газете, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Уточняется, что газета направила запросы в крупные израильские банки, а также в европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream.
https://ria.ru/20230919/opros-1897221244.html
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израиль, россия, в мире, дмитрий биричевский, euroclear, санкции в отношении россии
Израиль, Россия, В мире, Дмитрий Биричевский, Euroclear, Санкции в отношении России
МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией

МИД назвал ограничение операций для россиян в банках Израиля дискриминацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ограничения банков Израиля в отношении россиян, даже имеющих израильский паспорт, это дискриминация, которая абсолютно неприемлема, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«
"Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку - это дискриминация, которая неприемлема абсолютно", - сказал Биричевский, отвечая на вопрос об ограничениях для россиян в израильских банках.
Ранее сообщалось, что израильские банки стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта. Как сообщало РБК, о начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии - адвокату Эли Гервицу. Кроме того, он рассказал газете, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Уточняется, что газета направила запросы в крупные израильские банки, а также в европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream.
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