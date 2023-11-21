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Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 21.11.2023 (обновлено: 21:52 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/denatsifikatsiya-1910927677.html
Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин
Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.11.2023
Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации и формализовать его по самым разным направлениям, а также выдать в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:50
2023-11-21T21:52
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации и формализовать его по самым разным направлениям, а также выдать в качестве методических рекомендаций, материалов и административных регламентов. "Впереди нам многое предстоит по освобождению территорий, долгое время находившихся под диктатом украинского режима. И я считаю, что мы должны не просто своим опытом денацификации поделиться, а обязаны формализовать его по самым разным направлениям и выдать в качестве методических рекомендаций, материалов, административных регламентов. Это одна из важнейших задач Центра этнополитической реабилитации, созданного при Донецком государственном университете", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина после Всероссийской научной конференции "Денацификация: история и современность" в Донецке. Глава республики также подчеркнул, что ДНР с 2014 года во многих важных направлениях прокладывала дорогу русскому миру. По его словам, в борьбе с современным неонацизмом Донбасс, испытав на себе проявления украинского национализма и неонацизма и начав применять контрмеры, является первопроходцем. Он также заявил, что Донбасс "знает врага в лицо, его методы и приемы", накопив опыт борьбы с ним почти за десять лет.
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донбасс, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин

Пушилин: Донбасс должен поделиться опытом денацификации и формализовать его

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Денис Пушилин
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации и формализовать его по самым разным направлениям, а также выдать в качестве методических рекомендаций, материалов и административных регламентов.
"Впереди нам многое предстоит по освобождению территорий, долгое время находившихся под диктатом украинского режима. И я считаю, что мы должны не просто своим опытом денацификации поделиться, а обязаны формализовать его по самым разным направлениям и выдать в качестве методических рекомендаций, материалов, административных регламентов. Это одна из важнейших задач Центра этнополитической реабилитации, созданного при Донецком государственном университете", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина после Всероссийской научной конференции "Денацификация: история и современность" в Донецке.
Глава республики также подчеркнул, что ДНР с 2014 года во многих важных направлениях прокладывала дорогу русскому миру. По его словам, в борьбе с современным неонацизмом Донбасс, испытав на себе проявления украинского национализма и неонацизма и начав применять контрмеры, является первопроходцем. Он также заявил, что Донбасс "знает врага в лицо, его методы и приемы", накопив опыт борьбы с ним почти за десять лет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис Пушилин
 
 
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