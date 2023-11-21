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Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин

Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.11.2023

Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации и формализовать его по самым разным направлениям, а также выдать в... РИА Новости, 21.11.2023

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2023-11-21T21:50

2023-11-21T21:52

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс должен поделиться своим опытом денацификации и формализовать его по самым разным направлениям, а также выдать в качестве методических рекомендаций, материалов и административных регламентов. "Впереди нам многое предстоит по освобождению территорий, долгое время находившихся под диктатом украинского режима. И я считаю, что мы должны не просто своим опытом денацификации поделиться, а обязаны формализовать его по самым разным направлениям и выдать в качестве методических рекомендаций, материалов, административных регламентов. Это одна из важнейших задач Центра этнополитической реабилитации, созданного при Донецком государственном университете", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина после Всероссийской научной конференции "Денацификация: история и современность" в Донецке. Глава республики также подчеркнул, что ДНР с 2014 года во многих важных направлениях прокладывала дорогу русскому миру. По его словам, в борьбе с современным неонацизмом Донбасс, испытав на себе проявления украинского национализма и неонацизма и начав применять контрмеры, является первопроходцем. Он также заявил, что Донбасс "знает врага в лицо, его методы и приемы", накопив опыт борьбы с ним почти за десять лет.

донбасс

донецкая народная республика

донецк

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донбасс, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин