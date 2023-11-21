https://ria.ru/20231121/dagestan-1910926162.html

Жительницу КБР обвинили в обмане сорока жителей Дагестана

Жительницу КБР обвинили в обмане сорока жителей Дагестана - РИА Новости, 21.11.2023

Жительницу КБР обвинили в обмане сорока жителей Дагестана

Жительница Кабардино-Балкарии присваивала себе деньги пользователей социальных сетей под предлогом оказания помощи в оформлении социальных выплат, ее жертвами... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:39

2023-11-21T21:39

2023-11-21T21:39

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Жительница Кабардино-Балкарии присваивала себе деньги пользователей социальных сетей под предлогом оказания помощи в оформлении социальных выплат, ее жертвами стали не менее 40 жителей Дагестана, сообщили во вторник в пресс-службе дагестанского МВД. "Полицейские управления уголовного розыска МВД Дагестана расследуют серию мошенничеств, в совершении которых подозревается 25-летняя жительница Кабардино-Балкарской Республики", – говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая знакомилась в различных группах в соцсетях и мессенджерах с самыми активными участниками, после чего приглашала их для общения в личный чат. Уже в личной переписке, войдя в доверие, за определенное денежное вознаграждение предлагала помощь в оформлении различных социальных выплат, для убедительности показывала фото и документы людей, которым якобы уже помогла. На деле, как оказалось, деньги она просто присваивала, отметили в ведомстве. "На данный момент известна информация о 40 (пострадавших) жителях Дагестана. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", – рассказали в МВД республики.

https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html

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происшествия, россия