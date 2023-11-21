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В Москве за неделю умерли 19 пациентов с COVID-19
В Москве за неделю умерли 19 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве за неделю умерли 19 пациентов с COVID-19
С 13 ноября по 19 ноября в Москве выявлен 10 201 случай COVID-19, умерли 19 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:18
2023-11-21T11:18
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С 13 ноября по 19 ноября в Москве выявлен 10 201 случай COVID-19, умерли 19 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 10 201, госпитализированы 899 человек, выздоровели 8389 человек, 19 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Сопоставимые цифры по заболеваемости коронавирусом в столице ранее наблюдались в апреле этого года.
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москва, коронавирус covid-19, общество
Москва, Коронавирус COVID-19, Общество
В Москве за неделю умерли 19 пациентов с COVID-19
В Москве за неделю с 13 по 19 ноября умерли 19 пациентов с COVID-19