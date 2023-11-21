https://ria.ru/20231121/byudzhet-1910827312.html

Облдума: бюджет Воронежской области на 2024 год имеет соцнаправленность

Облдума: бюджет Воронежской области на 2024 год имеет соцнаправленность - РИА Новости, 21.11.2023

Облдума: бюджет Воронежской области на 2024 год имеет соцнаправленность

Бюджет Воронежской области на 2024 год имеет ярко выраженную социальную направленность, поскольку свыше 75% его расходов приходится на социальную сферу,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:09

2023-11-21T15:09

2023-11-21T15:09

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Бюджет Воронежской области на 2024 год имеет ярко выраженную социальную направленность, поскольку свыше 75% его расходов приходится на социальную сферу, говорится в сообщении областной думы. Социальный и финансово-экономический блоки комитетов Воронежской областной думы провели детальное обсуждение параметров документа в рамках "нулевого" чтения бюджета региона на 2024 год. "Один из основных приоритетов - безусловное обеспечение стабильной работы социальной сферы области - расходы социальной направленности в проекте бюджета составляют более 75%. Общее финансирование отраслей образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры спорта, а также занятости населения в следующем году без учета капитальных вложений запланировано в сумме свыше 93 миллиардов рублей. Это, в том числе, содержание сети учреждений, меры социальной поддержки и программные мероприятия", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. В частности, в 2024 году расходы на социальную защиту населения предусмотрены в объеме свыше 21,5 миллиарда рублей. Только за счет средств областного бюджета финансирование отрасли вырастет более чем на 2,6 миллиарда рублей (16,8%) и составит почти 18,3 миллиарда. "Сегодня нормативно-правовой базой в регионе закреплено 59 видов социальных выплат. Одна из наиболее значимых расходных статей - соцподдержка граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. На эти цели в проекте бюджета заложено свыше 5 миллиардов рублей", – добавил Нетёсов. Как и на федеральном уровне, особое внимание уделяется семьям с детьми. Для них в Воронежской области предусмотрено 37 различных мер соцподдержки на общую сумму более 8,5 миллиарда рублей. Актуальное направление расходов, на котором ежегодно сосредоточено особое внимание депутатского корпуса Воронежской областной думы, - предоставление в регионе жилья детям-сиротам. На приобретение жилья для этой категории граждан в 2024 году планируется более 1,47 миллиарда рублей (с ростом финансирования к текущему году почти 10%), из них средства областного бюджета – более 1,338 миллиарда рублей. Кроме того, в области с 2022 года введена дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот – сертификаты на приобретение жилья. В 2024 году на данные цели планируется направить 203,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231117/voronezh-1910203285.html

https://ria.ru/20231116/podderzhka-1909926597.html

воронежская область

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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область