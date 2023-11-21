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Лидеры БРИКС заявили о приверженности принципам устава ООН
Лидеры БРИКС заявили о приверженности принципам устава ООН - РИА Новости, 21.11.2023
Лидеры БРИКС заявили о приверженности принципам устава ООН
Лидеры стран БРИКС на встрече по Ближнему Востоку заявили, что привержены принципам, по которым мир в регионе должен быть достигнут, соблюдая международное... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:41
2023-11-21T20:41
2023-11-21T20:41
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС на встрече по Ближнему Востоку заявили, что привержены принципам, по которым мир в регионе должен быть достигнут, соблюдая международное право и устав ООН. "Мы вновь подтвердили нашу приверженность основному принципу, согласно которому мир и безопасность на Ближнем Востоке должны достигаться и поддерживаться в соответствии с международным правом и Уставом ООН и полным уважением к нему", - говорится в коммюнике по итогам онлайн-саммита БРИКС. Участники встречи также подтвердили первостепенную роль Совета Безопасности ООН в поддержании международного мира и безопасности и призвали к полному выполнению его резолюции 2712 о ситуации в секторе Газа, принятой15 ноября 2023 года под председательством Китая.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, брикс, ближний восток, китай, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, БРИКС, Ближний Восток, Китай, В мире
Лидеры БРИКС заявили о приверженности принципам устава ООН
Лидеры БРИКС заявили о приверженности уставу ООН в конфликте на Ближнем Востоке