https://ria.ru/20231121/bezhentsy-1910919102.html

Финляндия приняла первые решения по российским беженцам

Финляндия приняла первые решения по российским беженцам - РИА Новости, 21.11.2023

Финляндия приняла первые решения по российским беженцам

Первые беженцы из третьих стран стали прибывать в Финляндию из России с августа, всего их уже более 700 человек, первые рассмотренные решения об убежище... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:53

2023-11-21T20:53

2023-11-21T20:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Первые беженцы из третьих стран стали прибывать в Финляндию из России с августа, всего их уже более 700 человек, первые рассмотренные решения об убежище отрицательные, сообщил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен в комментарии общественному вещателю Yle."Были приняты индивидуальные решения. Решения были отрицательными", - сказал он.Отрицательное решение означает, что "нет оснований для международной защиты". Международная потребность в защите означает, что "человеку грозит опасность дома". Вместо этого, например, "экономические причины" не являются основанием для защиты, уточнил специалист. Одновременно с отрицательным решением принимается решение о депортации, которой занимается полиция. "Они (лица, получившие отказ в убежище) будут возвращены на родину", - отметил Лехтинен. Всего с августа из России прибыли лица более 30 национальностей, в том числе из Марокко, Эфиопии, Египта, Йемена и других стран. Большинство заявителей об убежище - мужчины 20-30 лет, уточнили в миграционном ведомстве.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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в мире, финляндия, россия, марокко