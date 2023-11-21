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Финляндия приняла первые решения по российским беженцам
Финляндия приняла первые решения по российским беженцам - РИА Новости, 21.11.2023
Финляндия приняла первые решения по российским беженцам
Первые беженцы из третьих стран стали прибывать в Финляндию из России с августа, всего их уже более 700 человек, первые рассмотренные решения об убежище... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:53
2023-11-21T20:53
2023-11-21T20:53
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Первые беженцы из третьих стран стали прибывать в Финляндию из России с августа, всего их уже более 700 человек, первые рассмотренные решения об убежище отрицательные, сообщил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен в комментарии общественному вещателю Yle."Были приняты индивидуальные решения. Решения были отрицательными", - сказал он.Отрицательное решение означает, что "нет оснований для международной защиты". Международная потребность в защите означает, что "человеку грозит опасность дома". Вместо этого, например, "экономические причины" не являются основанием для защиты, уточнил специалист. Одновременно с отрицательным решением принимается решение о депортации, которой занимается полиция. "Они (лица, получившие отказ в убежище) будут возвращены на родину", - отметил Лехтинен. Всего с августа из России прибыли лица более 30 национальностей, в том числе из Марокко, Эфиопии, Египта, Йемена и других стран. Большинство заявителей об убежище - мужчины 20-30 лет, уточнили в миграционном ведомстве.
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в мире, финляндия, россия, марокко
В мире, Финляндия, Россия, Марокко
Финляндия приняла первые решения по российским беженцам
Лехтинен: первые решения Финляндии по беженцам из РФ были отрицательными
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости.
Первые беженцы из третьих стран стали прибывать в Финляндию из России с августа, всего их уже более 700 человек, первые рассмотренные решения об убежище отрицательные, сообщил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен в комментарии общественному вещателю Yle
.
"Были приняты индивидуальные решения. Решения были отрицательными", - сказал он.
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Отрицательное решение означает, что "нет оснований для международной защиты". Международная потребность в защите означает, что "человеку грозит опасность дома". Вместо этого, например, "экономические причины" не являются основанием для защиты, уточнил специалист.
Одновременно с отрицательным решением принимается решение о депортации, которой занимается полиция.
"Они (лица, получившие отказ в убежище) будут возвращены на родину", - отметил Лехтинен.
Всего с августа из России прибыли лица более 30 национальностей, в том числе из Марокко
, Эфиопии
, Египта
, Йемена
и других стран. Большинство заявителей об убежище - мужчины 20-30 лет, уточнили в миграционном ведомстве.
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