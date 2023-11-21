https://ria.ru/20231121/bezhentsy-1910882038.html

На финский КПП "Салла" на границе с Россией за сутки прибыл 41 беженец

На финский КПП "Салла" на границе с Россией за сутки прибыл 41 беженец - РИА Новости, 21.11.2023

На финский КПП "Салла" на границе с Россией за сутки прибыл 41 беженец

На финский пункт пропуска на государственной границе с Россией - Салла, который во вторник уже закончил свою работу, прибыл 41 проситель убежища из Пакистана,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:48

2023-11-21T17:48

2023-11-21T17:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. На финский пункт пропуска на государственной границе с Россией - Салла, который во вторник уже закончил свою работу, прибыл 41 проситель убежища из Пакистана, Сомали, Кении, Марокко и других стран, сообщает пограничный отряд Лапландии. "Сегодня, во вторник, 21 ноября 2023 года, на международный пограничный переход Салла прибыл 41 проситель убежища. Люди прибыли из России двумя разными группами на велосипедах. Люди были из Афганистана, Йемена, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии. В Салле пришлось временно ограничить движение, прежде чем был закрыт пограничный переход", - говорится в сообщении. Пограничники Лапландии получили официальную помощь от полиции для поддержания общественного порядка и безопасности. Подразделение Сил обороны продолжает возводить заграждения на местности за пределами пункта пропуска через границу вместе с пограничниками Лапландии, уточняет погранотряд. КПП "Салла" является одним из двух пунктов пересечения границы между Финляндией и Россией, где возможен прием беженцев. Финский пункт пропуска работает с понедельника по воскресенье с 8 до 14 часов. Ни один из работающих пунктов пересечения границы с РФ не является круглосуточным.

https://ria.ru/20231121/migranty-1910770546.html

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лапландия, россия, в мире, финляндия