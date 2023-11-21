На финский КПП "Салла" на границе с Россией за сутки прибыл 41 беженец
Погранотряд Лапландии: на КПП "Салла" из России за сутки прибыл 41 беженец
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. На финский пункт пропуска на государственной границе с Россией - Салла, который во вторник уже закончил свою работу, прибыл 41 проситель убежища из Пакистана, Сомали, Кении, Марокко и других стран, сообщает пограничный отряд Лапландии.
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"Сегодня, во вторник, 21 ноября 2023 года, на международный пограничный переход Салла прибыл 41 проситель убежища. Люди прибыли из России двумя разными группами на велосипедах. Люди были из Афганистана, Йемена, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии. В Салле пришлось временно ограничить движение, прежде чем был закрыт пограничный переход", - говорится в сообщении.
Пограничники Лапландии получили официальную помощь от полиции для поддержания общественного порядка и безопасности. Подразделение Сил обороны продолжает возводить заграждения на местности за пределами пункта пропуска через границу вместе с пограничниками Лапландии, уточняет погранотряд.
КПП "Салла" является одним из двух пунктов пересечения границы между Финляндией и Россией, где возможен прием беженцев. Финский пункт пропуска работает с понедельника по воскресенье с 8 до 14 часов. Ни один из работающих пунктов пересечения границы с РФ не является круглосуточным.