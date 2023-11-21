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Над территорией Ростовской области сбили украинский беспилотник
Над территорией Ростовской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.11.2023
Над территорией Ростовской области сбили украинский беспилотник
Средства ПВО пресекли попытку Киева устроить с помощью беспилотника террористическую атаку на территории РФ, аппарат сбит над Ростовской областью, сообщило... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:53
2023-11-21T12:53
2023-11-21T13:27
специальная военная операция на украине
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ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства ПВО пресекли попытку Киева устроить с помощью беспилотника террористическую атаку на территории РФ, аппарат сбит над Ростовской областью, сообщило Минобороны России."Сегодня около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что "дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области".Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, средства ПВО "отработали по воздушной цели в Каменском районе". "Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
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россия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Василий Голубев
Над территорией Ростовской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Ростовской областью