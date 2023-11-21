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Слова Бербок про Майдан вызвали шок в Сети - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 21.11.2023 (обновлено: 11:17 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html
Слова Бербок про Майдан вызвали шок в Сети
Слова Бербок про Майдан вызвали шок в Сети - РИА Новости, 21.11.2023
Слова Бербок про Майдан вызвали шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали пост министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что десять лет назад на Майдане Украина "выбрала европейский РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:13
2023-11-21T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анналена бербок
евросоюз
мид германии
европа
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что десять лет назад на Майдане Украина "выбрала европейский путь"."Майдан был инициирован и профинансирован США, признала Нуланд, Минские соглашения заключались только для того, чтобы модернизировать армию Украины, признала Меркель, и красные линии пересекались несколько раз. Где тут дипломатия?" — написал один из комментаторов."Украина еще до войны считалась одной из самых коррумпированных стран. Никому в ЕС она не нужна", — поддержал другой."Тем более важно, чтобы каждое государство, желающее вступить в ЕС, соблюдало правила! Есть страны, которые уже давно ждут вступления в ЕС, &lt;...&gt; и есть правила и требования, которым должны соответствовать кандидаты!" — отметил третий."Как можно быть настолько наивным?" — удивился еще один пользователь."Почему вы скрываете влияние США? Вмешательство Вашингтона и его властвование в другой стране? Вы это поддерживаете? Стыдно за то, что вы делаете!" — заключили читатели.Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими акцию протеста сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Его кресло затем занял Петр Порошенко.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, лозунги Майдана и печеньки Госдепа оказались обманом украинского народа, в результате чего его лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721934.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910730115.html
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в мире, украина, анналена бербок, евросоюз, мид германии, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анналена Бербок, Евросоюз, МИД Германии, Европа

Слова Бербок про Майдан вызвали шок в Сети

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что десять лет назад на Майдане Украина "выбрала европейский путь".
"Майдан был инициирован и профинансирован США, признала Нуланд, Минские соглашения заключались только для того, чтобы модернизировать армию Украины, признала Меркель, и красные линии пересекались несколько раз. Где тут дипломатия?" — написал один из комментаторов.
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"Украина еще до войны считалась одной из самых коррумпированных стран. Никому в ЕС она не нужна", — поддержал другой.

"Тем более важно, чтобы каждое государство, желающее вступить в ЕС, соблюдало правила! Есть страны, которые уже давно ждут вступления в ЕС, <...> и есть правила и требования, которым должны соответствовать кандидаты!" — отметил третий.

"Как можно быть настолько наивным?" — удивился еще один пользователь.

"Почему вы скрываете влияние США? Вмешательство Вашингтона и его властвование в другой стране? Вы это поддерживаете? Стыдно за то, что вы делаете!" — заключили читатели.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими акцию протеста сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Его кресло затем занял Петр Порошенко.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, лозунги Майдана и печеньки Госдепа оказались обманом украинского народа, в результате чего его лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнналена БербокЕвросоюзМИД ГерманииЕвропа
 
 
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