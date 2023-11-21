https://ria.ru/20231121/bayden-1910871439.html

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 21.11.2023

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Больше половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из данных опроса телеканала NBC News. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:12

2023-11-21T17:12

2023-11-21T17:13

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из данных опроса телеканала NBC News. На вопрос "Одобряете или не одобряете ли вы работу Джо Байдена на посту президента?" 57% опрошенных ответили, что не одобряют, при этом 48% респондентов заявили, что совершенно не одобряют работу Байдена в качестве президента. На вопрос об отношении к Байдену как к публичной персоне рекордные 42% опрошенных заявили о негативном восприятии. О снижении энтузиазма в преддверии предстоящих президентских выборов по сравнению с предыдущими телеканалу заявили 42% опрошенных. Опрос NBC News проводился по телефону с 10 по 14 ноября среди 1 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность не превышает 3,1%.

https://ria.ru/20231121/bayden-1910716821.html

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джо байден, сша, в мире