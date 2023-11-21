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Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 21.11.2023
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17:12 21.11.2023 (обновлено: 17:13 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/bayden-1910871439.html
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 21.11.2023
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос
Больше половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из данных опроса телеканала NBC News. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:12
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из данных опроса телеканала NBC News. На вопрос "Одобряете или не одобряете ли вы работу Джо Байдена на посту президента?" 57% опрошенных ответили, что не одобряют, при этом 48% респондентов заявили, что совершенно не одобряют работу Байдена в качестве президента. На вопрос об отношении к Байдену как к публичной персоне рекордные 42% опрошенных заявили о негативном восприятии. О снижении энтузиазма в преддверии предстоящих президентских выборов по сравнению с предыдущими телеканалу заявили 42% опрошенных. Опрос NBC News проводился по телефону с 10 по 14 ноября среди 1 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность не превышает 3,1%.
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джо байден, сша, в мире
Джо Байден, США, В мире
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

NBC News: 57% американцев не одобряют работу Байдена на посту президента

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из данных опроса телеканала NBC News.
На вопрос "Одобряете или не одобряете ли вы работу Джо Байдена на посту президента?" 57% опрошенных ответили, что не одобряют, при этом 48% респондентов заявили, что совершенно не одобряют работу Байдена в качестве президента.
На вопрос об отношении к Байдену как к публичной персоне рекордные 42% опрошенных заявили о негативном восприятии.
О снижении энтузиазма в преддверии предстоящих президентских выборов по сравнению с предыдущими телеканалу заявили 42% опрошенных.
Опрос NBC News проводился по телефону с 10 по 14 ноября среди 1 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность не превышает 3,1%.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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