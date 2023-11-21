https://ria.ru/20231121/bayden-1910716821.html

"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена

"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена - РИА Новости, 21.11.2023

"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена

Пользователи социальной сети X высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:14

2023-11-21T07:14

2023-11-21T07:21

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения.Двадцатого ноября Байден отметил свое 81-летие. Он является самым старым президентом США. Фото с тортом было выложено на личной странице Байдена в соцсети X."Торт горит. Принесите огнетушитель", — сыронизировал Henri-Jean Bardon."Он собирается поджечь Белый дом", — предположил Tom Woodall."Торт напоминает мне о состоянии экономики США", — иронично отметил Zorg Trading."Заставлять Джо Байдена задувать все эти свечи — это жестокое обращение с пожилыми людьми", — пошутил Mubashar Ali."Этот парень не скучает: все, к чему он прикасается — сгорает в огне", — заметил WaxOnWaxOff.

https://ria.ru/20231121/tramp-1910703419.html

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в мире, сша, джо байден