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"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена - РИА Новости, 21.11.2023
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07:14 21.11.2023 (обновлено: 07:21 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/bayden-1910716821.html
"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена
"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена - РИА Новости, 21.11.2023
"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена
Пользователи социальной сети X высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:14
2023-11-21T07:21
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения.Двадцатого ноября Байден отметил свое 81-летие. Он является самым старым президентом США. Фото с тортом было выложено на личной странице Байдена в соцсети X."Торт горит. Принесите огнетушитель", — сыронизировал Henri-Jean Bardon."Он собирается поджечь Белый дом", — предположил Tom Woodall."Торт напоминает мне о состоянии экономики США", — иронично отметил Zorg Trading.&quot;Заставлять Джо Байдена задувать все эти свечи — это жестокое обращение с пожилыми людьми&quot;, — пошутил Mubashar Ali."Этот парень не скучает: все, к чему он прикасается — сгорает в огне", — заметил WaxOnWaxOff.
https://ria.ru/20231121/tramp-1910703419.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден

"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения.
Двадцатого ноября Байден отметил свое 81-летие. Он является самым старым президентом США. Фото с тортом было выложено на личной странице Байдена в соцсети X.
© ФотоПубликация Джо Байдена в день своего рождения
Публикация Джо Байдена в день своего рождения - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото
Публикация Джо Байдена в день своего рождения
"Торт горит. Принесите огнетушитель", — сыронизировал Henri-Jean Bardon.
"Он собирается поджечь Белый дом", — предположил Tom Woodall.
"Торт напоминает мне о состоянии экономики США", — иронично отметил Zorg Trading.
«

"Заставлять Джо Байдена задувать все эти свечи — это жестокое обращение с пожилыми людьми", — пошутил Mubashar Ali.

"Этот парень не скучает: все, к чему он прикасается — сгорает в огне", — заметил WaxOnWaxOff.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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