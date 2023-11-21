https://ria.ru/20231121/bayden-1910716821.html
"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена
"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена - РИА Новости, 21.11.2023
"Подайте огнетушитель": американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена
Пользователи социальной сети X высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:14
2023-11-21T07:14
2023-11-21T07:21
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения.Двадцатого ноября Байден отметил свое 81-летие. Он является самым старым президентом США. Фото с тортом было выложено на личной странице Байдена в соцсети X."Торт горит. Принесите огнетушитель", — сыронизировал Henri-Jean Bardon."Он собирается поджечь Белый дом", — предположил Tom Woodall."Торт напоминает мне о состоянии экономики США", — иронично отметил Zorg Trading."Заставлять Джо Байдена задувать все эти свечи — это жестокое обращение с пожилыми людьми", — пошутил Mubashar Ali."Этот парень не скучает: все, к чему он прикасается — сгорает в огне", — заметил WaxOnWaxOff.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Пользователи социальной сети X
высмеяли фото президента США Джо Байдена, на котором запечатлено, как он сидит перед "пылающим" тортом в день своего рождения.
Двадцатого ноября Байден отметил свое 81-летие. Он является самым старым президентом США. Фото с тортом было выложено на личной странице Байдена в соцсети X.
"Торт горит. Принесите огнетушитель", — сыронизировал Henri-Jean Bardon.
"Он собирается поджечь Белый дом", — предположил Tom Woodall.
"Торт напоминает мне о состоянии экономики США", — иронично отметил Zorg Trading.
«
"Заставлять Джо Байдена задувать все эти свечи — это жестокое обращение с пожилыми людьми", — пошутил Mubashar Ali.
"Этот парень не скучает: все, к чему он прикасается — сгорает в огне", — заметил WaxOnWaxOff.
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