https://ria.ru/20231121/bank-1910901865.html

Суд взыскал с Euroclear Bank 5,2 миллиарда рублей в пользу Росбанка

Суд взыскал с Euroclear Bank 5,2 миллиарда рублей в пользу Росбанка - РИА Новости, 21.11.2023

Суд взыскал с Euroclear Bank 5,2 миллиарда рублей в пользу Росбанка

Арбитражный суд Москвы по иску Росбанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 58 миллионов долларов и более 98... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:15

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Росбанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 58 миллионов долларов и более 98 миллионов рублей (в сумме - более 5,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил в суде представитель Росбанка, в иске заявлено требование о взыскании убытков в размере замороженного ответчиком дохода по ценным бумагам, принадлежащим истцу и находящимся в депозитарии Euroclear Bank. Ответчик заявил, что требования, по его мнению, вытекают из договорных отношений, поэтому должны применяться условия договора, в том числе об освобождении депозитария от ответственности в случае форс-мажора или таких не зависящих от него внешних обстоятельств, как санкции в отношении клиента. Истец в ответ подчеркнул, что распоряжения Росбанка европейский депозитарий прекратил исполнять весной 2022 года, еще до введения санкций и против Росбанка, и против Национального расчетного депозитария, на чьих счетах в Euroclear Bank учитываются ценные бумаги российских владельцев. В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Росбанк стал третьим российским банком, в чью пользу вынесено решение российского суда первой инстанции. До этого такого же результата добились МТС-банк (в его пользу взыскано около 35,6 миллиона долларов) и банк "Санкт-Петербург" (около 107,1 миллиона долларов). Второе из этих решений вступило в силу в мае после проверки апелляционной инстанцией. Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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экономика, москва, росбанк, швейцария, euroclear