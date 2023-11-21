https://ria.ru/20231121/azerbaydzhan-1910749335.html

В Баку призвали Ереван понять, что основа для мира находится не в США

В Баку призвали Ереван понять, что основа для мира находится не в США - РИА Новости, 21.11.2023

В Баку призвали Ереван понять, что основа для мира находится не в США

Ереван должен понять, что основа для мира между Арменией и Азербайджаном находится на Южном Кавказе, а не в Вашингтоне, заявил помощник президента Азербайджана, РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:57

2023-11-21T10:57

2023-11-21T11:04

в мире

армения

азербайджан

хикмет гаджиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Ереван должен понять, что основа для мира между Арменией и Азербайджаном находится на Южном Кавказе, а не в Вашингтоне, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. "Официальный Баку неоднократно заявлял, что не видит никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией, если власти этой страны проявят добрую волю. Армения в свою очередь должна осознать, что основа для мира находится в самом регионе (на Южном Кавказе - ред.), а не в Вашингтоне. Для нас война завершилась, возник новый статус-кво. Прежний статус-кво был неприемлемым, а нынешний основан на международном праве. Поэтому для подписания мирного соглашения не остается каких-либо препятствий. Армении следует продвигать двусторонние переговоры, вместо попыток вмешать третьи стороны в ситуацию в регионе", - сказал Гаджиев журналистам в рамках международной конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку. По его словам, если Армения выступит с позитивной повесткой в регионе, отношения могут быть нормализованы. Вместе с тем Гаджиев высказал мнение, что ереванская концепция Армении как страны-"перекрестка мира" носит утопический характер. "Это собственное решение этой страны, но оно носит утопический характер. Мы вели переговоры последние три года, но результата не было. Поэтому Армения должна обсудить, подумать, насколько это эффективно. У Азербайджана тоже был план Б. Этот план состоит в том, чтобы установить транспортные связи через территорию Ирана. Между Ираном и Азербайджаном уже подписаны межправительственные документы. С другой стороны, наше сотрудничество с братской Турцией по строительству железной дороги Карс - Игдыр продолжается", - сказал Гаджиев. По его словам, таким образом, вокруг региона Южного Кавказа будет построена кольцевая железнодорожная линия. "Однако Армения за последние три года не предприняла никаких шагов для прокладки этой линии. Средний коридор открывает новые реалии", - отметил помощник Алиева.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, хикмет гаджиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе