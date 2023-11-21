https://ria.ru/20231121/ataka-1910914493.html

Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии

Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 21.11.2023

Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии

Американская база в районе Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:24

2023-11-21T20:24

2023-11-21T20:24

в мире

вооруженные силы сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7e5dbc3cf516c23d1e3e99be7b73084d.jpg

ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Американская база в районе Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. "Американская база в Аш-Шаддади на юге Эль-Хасеке была атакована двумя беспилотниками. В результате обстрела на территории района прозвучали шесть взрывов", - заявил источник. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)