https://ria.ru/20231121/ataka-1910914493.html
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 21.11.2023
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Американская база в районе Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:24
2023-11-21T20:24
2023-11-21T20:24
в мире
вооруженные силы сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Американская база в районе Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. "Американская база в Аш-Шаддади на юге Эль-Хасеке была атакована двумя беспилотниками. В результате обстрела на территории района прозвучали шесть взрывов", - заявил источник. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
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в мире, вооруженные силы сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Вооруженные силы США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников