Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ataka-1910914493.html
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 21.11.2023
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Американская база в районе Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:24
2023-11-21T20:24
в мире
вооруженные силы сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7e5dbc3cf516c23d1e3e99be7b73084d.jpg
ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Американская база в районе Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. "Американская база в Аш-Шаддади на юге Эль-Хасеке была атакована двумя беспилотниками. В результате обстрела на территории района прозвучали шесть взрывов", - заявил источник. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5eb8d9877c190242b93864a6af40959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Вооруженные силы США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии

База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Американская база в районе Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник.
"Американская база в Аш-Шаддади на юге Эль-Хасеке была атакована двумя беспилотниками. В результате обстрела на территории района прозвучали шесть взрывов", - заявил источник.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
30 августа, 20:47
 
В миреВооруженные силы СШАСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала