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Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:12
2023-11-21T14:12
2023-11-21T14:13
россия
сергей шойгу
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности. "Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Российские СЯС являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил Военно-морского флота ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил Воздушно-космических сил (ВКС) – авиационные стратегические ядерные силы. Согласно основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.
https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Сергей Шойгу, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности
Шойгу назвал поддержание компонентов СЯС в постоянной готовности важной задачей
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности.
"Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Российские СЯС являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН
), часть сил Военно-морского флота ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил Воздушно-космических сил (ВКС
) – авиационные стратегические ядерные силы.
Согласно основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.
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