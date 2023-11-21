Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 21.11.2023 (обновлено: 14:13 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/armiya-1910810473.html
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:12
2023-11-21T14:13
россия
сергей шойгу
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904001877_0:62:1564:942_1920x0_80_0_0_27350b90a0ea9300bc9fbfea10ba1ea6.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности. "Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Российские СЯС являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил Военно-морского флота ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил Воздушно-космических сил (ВКС) – авиационные стратегические ядерные силы. Согласно основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.
https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904001877_0:0:1256:942_1920x0_80_0_0_7ab0fae5c7a98c8b607bee7ffae3b237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Сергей Шойгу, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности

Шойгу назвал поддержание компонентов СЯС в постоянной готовности важной задачей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности.
"Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Российские СЯС являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил Военно-морского флота ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил Воздушно-космических сил (ВКС) – авиационные стратегические ядерные силы.
Согласно основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии
Вчера, 08:00
 
РоссияСергей ШойгуРакетные войска стратегического назначенияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала