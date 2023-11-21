https://ria.ru/20231121/armiya-1910810473.html

Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности

Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу заявил о важности поддержания компонентов СЯС в боеготовности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:12

2023-11-21T14:12

2023-11-21T14:13

россия

сергей шойгу

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов российских стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной готовности. "Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Российские СЯС являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил Военно-морского флота ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил Воздушно-космических сил (ВКС) – авиационные стратегические ядерные силы. Согласно основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.

https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)