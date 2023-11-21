https://ria.ru/20231121/aeroflot-1910819479.html

"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград

"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград - РИА Новости, 21.11.2023

"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград

"Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:43

2023-11-21T18:43

2023-11-21T18:43

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" выполнит 23 декабря ретрорейс SU1696/1697 Москва - Калининград - Москва. Он станет завершающим в уникальной серии полетов, посвященных 100-летию авиакомпании, - говорится в сообщении. Стюардессы будут в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. В полете предложат попробовать питание, разработанное по образцу бортовых рационов середины прошлого века, и прохладительные напитки "о вкусом детства". В бизнес-классе путешественников ожидает стилизованная винная карта с необычным оформлением и ассортиментом. Все пассажиры получат подарки. В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила такие полеты в Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток.

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