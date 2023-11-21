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"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград - РИА Новости, 21.11.2023
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Туризм
 
18:43 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/aeroflot-1910819479.html
"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград
"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград - РИА Новости, 21.11.2023
"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград
"Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:43
2023-11-21T18:43
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" выполнит 23 декабря ретрорейс SU1696/1697 Москва - Калининград - Москва. Он станет завершающим в уникальной серии полетов, посвященных 100-летию авиакомпании, - говорится в сообщении. Стюардессы будут в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. В полете предложат попробовать питание, разработанное по образцу бортовых рационов середины прошлого века, и прохладительные напитки "о вкусом детства". В бизнес-классе путешественников ожидает стилизованная винная карта с необычным оформлением и ассортиментом. Все пассажиры получат подарки. В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила такие полеты в Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэрофлот, Калининград
"Аэрофлот" выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград

"Аэрофлот" 23 декабря выполнит юбилейный ретрорейс в Калининград

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего 11 ноября ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва
Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании Аэрофлот, выполняющего 11 ноября ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" выполнит 23 декабря ретрорейс SU1696/1697 Москва - Калининград - Москва. Он станет завершающим в уникальной серии полетов, посвященных 100-летию авиакомпании, - говорится в сообщении.
Стюардессы будут в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. В полете предложат попробовать питание, разработанное по образцу бортовых рационов середины прошлого века, и прохладительные напитки "о вкусом детства". В бизнес-классе путешественников ожидает стилизованная винная карта с необычным оформлением и ассортиментом. Все пассажиры получат подарки.
В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила такие полеты в Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток.
Сотрудницы авиакомпании Аэрофлот встречают в аэропорту пассажиров ретрорейса SU1460, следующего 11 ноября по маршруту Москва - Новосибирск - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск
13 ноября, 10:24
 
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