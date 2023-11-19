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Гутерреш назвал неприемлемым число жертв среди мирных в конфликте в Газе - РИА Новости, 20.11.2023
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23:33 19.11.2023 (обновлено: 05:35 20.11.2023)
https://ria.ru/20231119/zhertvy-1910463600.html
Гутерреш назвал неприемлемым число жертв среди мирных в конфликте в Газе
Гутерреш назвал неприемлемым число жертв среди мирных в конфликте в Газе - РИА Новости, 20.11.2023
Гутерреш назвал неприемлемым число жертв среди мирных в конфликте в Газе
Число потерь среди мирного населения в нынешнем конфликте Израиля и ХАМАС неприемлемо, это должно прекратиться, говорится в заявлении генсека ООН Антониу... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T23:33
2023-11-20T05:35
в мире
израиль
восточный иерусалим
владимир путин
антониу гутерреш
россия
хамас
оон
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ООН, 19 ноя - РИА Новости. Число потерь среди мирного населения в нынешнем конфликте Израиля и ХАМАС неприемлемо, это должно прекратиться, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша. "Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, в их числе женщины и дети. Это должно прекратиться", - сказано в заявлении. Гутерреш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня. "Я глубоко потрясен тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.). Десятки людей, многие из них - женщины и дети, были убиты и ранены, пытаясь найти убежище на объектах ООН", - подчеркнул генсек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231119/pogibshie-1910448726.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, владимир путин, антониу гутерреш, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш назвал неприемлемым число жертв среди мирных в конфликте в Газе

Гутерреш: число жертв мирных жителей в конфликте Израиля и ХАМАС неприемлемо

© AP Photo / Fatima ShbairРаненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа
Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа
Читать ria.ru в
ООН, 19 ноя - РИА Новости. Число потерь среди мирного населения в нынешнем конфликте Израиля и ХАМАС неприемлемо, это должно прекратиться, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.
«
"Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, в их числе женщины и дети. Это должно прекратиться", - сказано в заявлении.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
Вчера, 20:34
Гутерреш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.
«
"Я глубоко потрясен тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.). Десятки людей, многие из них - женщины и дети, были убиты и ранены, пытаясь найти убежище на объектах ООН", - подчеркнул генсек.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
В Газе сообщили более чем о шести тысячах пропавших без вести граждан
Вчера, 20:38
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимВладимир ПутинАнтониу ГутеррешРоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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