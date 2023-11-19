https://ria.ru/20231119/zalozhniki-1910386296.html
Шансы на обмен израильских заложников увеличились, заявил премьер Катара
Шансы на обмен израильских заложников увеличились, заявил премьер Катара - РИА Новости, 19.11.2023
Шансы на обмен израильских заложников увеличились, заявил премьер Катара
Шансы на заключение сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение палестинских узников из... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:44
2023-11-19T12:44
2023-11-19T12:57
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Шансы на заключение сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение палестинских узников из израильских тюрем и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа увеличились в последние дни, препятствия только в логистике, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Дохе премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Наша уверенность в возможности достижения сделки с тем, чтобы удерживаемые в секторе Газа заложники и палестинские узники вернулись к своим семьям, возросла в последние дни с приближением к цели переговоров. Препятствия только в логистике и техническом исполнении, но не по существу вопроса", - отметил Аль Тани.Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль близки к достижению договорённости об освобождении 50 заложников из числа гражданских лиц взамен на гуманитарное перемирие в течение трех или пяти дней, освобождение такого же числа палестинских заключенных женщин и детей из израильских тюрем и доставку топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.Ранее ХАМАС требовал освобождения всех палестинских заключенных в обмен за израильских заложников.
https://ria.ru/20231119/izrail-1910383107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль
Шансы на обмен израильских заложников увеличились, заявил премьер Катара
Премьер Катара: шансы на обмен израильских заложников выросли, но есть проблемы
ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Шансы на заключение сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение палестинских узников из израильских тюрем и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа увеличились в последние дни, препятствия только в логистике, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Дохе премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Наша уверенность в возможности достижения сделки с тем, чтобы удерживаемые в секторе Газа заложники и палестинские узники вернулись к своим семьям, возросла в последние дни с приближением к цели переговоров. Препятствия только в логистике и техническом исполнении, но не по существу вопроса", - отметил Аль Тани.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС
и Израиль
близки к достижению договорённости об освобождении 50 заложников из числа гражданских лиц взамен на гуманитарное перемирие в течение трех или пяти дней, освобождение такого же числа палестинских заключенных женщин и детей из израильских тюрем и доставку топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее ХАМАС требовал освобождения всех палестинских заключенных в обмен за израильских заложников.
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