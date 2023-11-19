https://ria.ru/20231119/zaklyuchennye-1910435442.html

В Нигерии отпустили четыре тысячи заключенных, сидевших за неуплату штрафов

В Нигерии отпустили четыре тысячи заключенных, сидевших за неуплату штрафов - РИА Новости, 19.11.2023

В Нигерии отпустили четыре тысячи заключенных, сидевших за неуплату штрафов

Власти Нигерии освободили более 4 тысяч заключенных, содержавшихся под стражей из-за неуплаты штрафов, заявил министр внутренних дел страны Олубунми... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:58

2023-11-19T18:58

2023-11-19T20:48

в мире

нигерия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Нигерии освободили более 4 тысяч заключенных, содержавшихся под стражей из-за неуплаты штрафов, заявил министр внутренних дел страны Олубунми Тунджи-Оджо. "Вчера мы выпустили 4068 из 80 804 заключенных в наших 253 исправительных учреждениях по всей стране, которые содержались под стражей в виду их неспособности платить штрафы", - написал он в своем аккаунте в соцсети X. Министр отметил, что это стало первым шагом в программе президента страны Болы Тинубу, направленной на внедрение "лучших в мире практик", в том числе мер в системе исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

https://ria.ru/20231105/shtraf-1907518053.html

нигерия

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в мире, нигерия