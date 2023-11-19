Захарова ответила на обвинения Санду в адрес России
Захарову рассмешили обвинения Санду во вмешательстве России в выборы в Молдавии
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете "Известия" заявила, что ей смешно слышать обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в местные выборы в Молдавии от президента этой страны Майи Санду, у которой помимо молдавского гражданства есть румынское.
Ранее Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией, и обвинила РФ в неуважении интересов граждан республики.
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"Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство. Больше, чем проводит чужеродные интересы в Молдавии Санду, проводить нельзя", - сказала Захарова.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Из общего числа кандидатов 158 - женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. При этом российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.