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Захарова ответила на обвинения Санду в адрес России - РИА Новости, 19.11.2023
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19:35 19.11.2023 (обновлено: 22:30 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/zakharova-1910442045.html
Захарова ответила на обвинения Санду в адрес России
Захарова ответила на обвинения Санду в адрес России - РИА Новости, 19.11.2023
Захарова ответила на обвинения Санду в адрес России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете "Известия" заявила, что ей смешно слышать обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T19:35
2023-11-19T22:30
молдавия
россия
комрат
майя санду
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете "Известия" заявила, что ей смешно слышать обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в местные выборы в Молдавии от президента этой страны Майи Санду, у которой помимо молдавского гражданства есть румынское. Ранее Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией, и обвинила РФ в неуважении интересов граждан республики. &quot;Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство. Больше, чем проводит чужеродные интересы в Молдавии Санду, проводить нельзя&quot;, - сказала Захарова.В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Из общего числа кандидатов 158 - женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. При этом российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
https://ria.ru/20231115/sandu-1909668734.html
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молдавия, россия, комрат, майя санду, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Молдавия, Россия, Комрат, Майя Санду, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова ответила на обвинения Санду в адрес России

Захарову рассмешили обвинения Санду во вмешательстве России в выборы в Молдавии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете "Известия" заявила, что ей смешно слышать обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в местные выборы в Молдавии от президента этой страны Майи Санду, у которой помимо молдавского гражданства есть румынское.
Ранее Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией, и обвинила РФ в неуважении интересов граждан республики.
«

"Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство. Больше, чем проводит чужеродные интересы в Молдавии Санду, проводить нельзя", - сказала Захарова.

В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Из общего числа кандидатов 158 - женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. При этом российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
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