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Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post - РИА Новости, 19.11.2023
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12:15 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/zakharova-1910383253.html
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post - РИА Новости, 19.11.2023
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:15
2023-11-19T12:15
мария захарова
джо байден
россия
сша
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки из-за конфликтов в Газе и на Украине: по ее словам, дождаться хочется анализов не статьи, а ее автора. Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернуться прогрессом. "Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц", - написала Захарова.
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мария захарова, джо байден, россия, сша, политика
Мария Захарова, Джо Байден, Россия, США, Политика
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post

Захарова предложила дождаться анализов Байдена после его статьи для WP

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки из-за конфликтов в Газе и на Украине: по ее словам, дождаться хочется анализов не статьи, а ее автора.
Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернуться прогрессом.
"Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц", - написала Захарова.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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