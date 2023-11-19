https://ria.ru/20231119/zakharova-1910383253.html

Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post

Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post - РИА Новости, 19.11.2023

Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:15

2023-11-19T12:15

2023-11-19T12:15

мария захарова

джо байден

россия

сша

политика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки из-за конфликтов в Газе и на Украине: по ее словам, дождаться хочется анализов не статьи, а ее автора. Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернуться прогрессом. "Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц", - написала Захарова.

https://ria.ru/20231119/bayden-1910279190.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, джо байден, россия, сша, политика