https://ria.ru/20231119/zakharova-1910383253.html
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post - РИА Новости, 19.11.2023
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:15
2023-11-19T12:15
2023-11-19T12:15
мария захарова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в телеграм-канале заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки из-за конфликтов в Газе и на Украине: по ее словам, дождаться хочется анализов не статьи, а ее автора. Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернуться прогрессом. "Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц", - написала Захарова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, джо байден, россия, сша, политика
Мария Захарова, Джо Байден, Россия, США, Политика
Захарова высмеяла идею Байдена в его статье для Washington Post
Захарова предложила дождаться анализов Байдена после его статьи для WP