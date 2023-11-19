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Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов - РИА Новости, 19.11.2023
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15:57 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/vydvorenie-1910411371.html
Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов
Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов - РИА Новости, 19.11.2023
Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов
Принудительное выдворение израильскими военными из крупнейшей больницы в палестинском секторе Газа Аш-Шифа медицинского персонала, больных и раненых является... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:57
2023-11-19T15:57
в мире
катар
доха
израиль
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Принудительное выдворение израильскими военными из крупнейшей больницы в палестинском секторе Газа Аш-Шифа медицинского персонала, больных и раненых является преступлением, но международное сообщество не осудило его, налицо двойные стандарты, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Дохе премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Джозепом Боррелем. "Принудительное выселение из больницы Аш-Шифа в секторе Газа её врачей и пациентов является преступлением, но мы не слышали слова осуждения от международного сообщества. Израиль продолжает совершать агрессию в отношении гражданских объектов и гражданских лиц в секторе Газа, нарушая все международные принципы и пренебрегая правом, но многие страны используют двойные стандарты в отношении того, что происходит в отношении наших братьев-палестинцев в секторе Газа", - сказал министр. В свою очередь Боррель отметил, что приехал в Катар как к посреднику между сторонами-конфликта для переговоров об освобождении из сектора Газа без выдвижения условий удерживаемых там израильских заложников. В субботу израильские военные дали один час руководству больницы Аш-Шифа, чтобы ее покинули около 500 больных и раненых, а также около пяти тысяч внутренне перемещенных лиц, которые нашли там убежище. Им пришлось пройти пешком 25 километров до больниц на юге сектора Газа.
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в мире, катар, доха, израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Доха, Израиль, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов

Премьер Катара: выдворение из больницы Газы врачей и пациентов — преступление

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы в городе Газа
Территория больницы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Территория больницы в городе Газа
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Принудительное выдворение израильскими военными из крупнейшей больницы в палестинском секторе Газа Аш-Шифа медицинского персонала, больных и раненых является преступлением, но международное сообщество не осудило его, налицо двойные стандарты, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Дохе премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Джозепом Боррелем.
«
"Принудительное выселение из больницы Аш-Шифа в секторе Газа её врачей и пациентов является преступлением, но мы не слышали слова осуждения от международного сообщества. Израиль продолжает совершать агрессию в отношении гражданских объектов и гражданских лиц в секторе Газа, нарушая все международные принципы и пренебрегая правом, но многие страны используют двойные стандарты в отношении того, что происходит в отношении наших братьев-палестинцев в секторе Газа", - сказал министр.
В свою очередь Боррель отметил, что приехал в Катар как к посреднику между сторонами-конфликта для переговоров об освобождении из сектора Газа без выдвижения условий удерживаемых там израильских заложников.
В субботу израильские военные дали один час руководству больницы Аш-Шифа, чтобы ее покинули около 500 больных и раненых, а также около пяти тысяч внутренне перемещенных лиц, которые нашли там убежище. Им пришлось пройти пешком 25 километров до больниц на юге сектора Газа.
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В миреКатарДохаИзраильЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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