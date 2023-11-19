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Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов

Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов - РИА Новости, 19.11.2023

Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов

Принудительное выдворение израильскими военными из крупнейшей больницы в палестинском секторе Газа Аш-Шифа медицинского персонала, больных и раненых является... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:57

2023-11-19T15:57

2023-11-19T15:57

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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Принудительное выдворение израильскими военными из крупнейшей больницы в палестинском секторе Газа Аш-Шифа медицинского персонала, больных и раненых является преступлением, но международное сообщество не осудило его, налицо двойные стандарты, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Дохе премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Джозепом Боррелем. "Принудительное выселение из больницы Аш-Шифа в секторе Газа её врачей и пациентов является преступлением, но мы не слышали слова осуждения от международного сообщества. Израиль продолжает совершать агрессию в отношении гражданских объектов и гражданских лиц в секторе Газа, нарушая все международные принципы и пренебрегая правом, но многие страны используют двойные стандарты в отношении того, что происходит в отношении наших братьев-палестинцев в секторе Газа", - сказал министр. В свою очередь Боррель отметил, что приехал в Катар как к посреднику между сторонами-конфликта для переговоров об освобождении из сектора Газа без выдвижения условий удерживаемых там израильских заложников. В субботу израильские военные дали один час руководству больницы Аш-Шифа, чтобы ее покинули около 500 больных и раненых, а также около пяти тысяч внутренне перемещенных лиц, которые нашли там убежище. Им пришлось пройти пешком 25 километров до больниц на юге сектора Газа.

https://ria.ru/20231118/deystviya-1910332101.html

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в мире, катар, доха, израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году