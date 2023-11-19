Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/vybory-1910459604.html
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах - РИА Новости, 19.11.2023
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах
Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, избирательные участки на территории страны закрыты. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:38
2023-11-19T22:38
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910409949_0:258:2689:1770_1920x0_80_0_0_768c275e27216a23259de8c9c4895e4a.png
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, избирательные участки на территории страны закрыты. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. Все избирательные участки закрыты. Первые предварительные результаты выборов появятся после 23.00 мск. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия страны аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
https://ria.ru/20231119/zakharova-1910442045.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910409949_0:0:2381:1786_1920x0_80_0_0_2e2fd8dc748d1fefa2a4b99e7415b86b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах

Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, участки закрылись

© Sputnik / Mihai CarausУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, избирательные участки на территории страны закрыты.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися.
Все избирательные участки закрыты. Первые предварительные результаты выборов появятся после 23.00 мск.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия страны аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Захарова ответила на обвинения Санду в адрес России
Вчера, 19:35
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала