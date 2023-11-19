https://ria.ru/20231119/vybory-1910459604.html
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах - РИА Новости, 19.11.2023
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах
Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, избирательные участки на территории страны закрыты. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:38
2023-11-19T22:38
2023-11-19T22:38
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, избирательные участки на территории страны закрыты. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. Все избирательные участки закрыты. Первые предварительные результаты выборов появятся после 23.00 мск. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия страны аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
https://ria.ru/20231119/zakharova-1910442045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии завершилось голосование на всеобщих местных выборах
Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, участки закрылись
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Голосование на всеобщих местных выборах в Молдавии завершено, избирательные участки на территории страны закрыты.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися.
Все избирательные участки закрыты. Первые предварительные результаты выборов появятся после 23.00 мск.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия страны аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
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