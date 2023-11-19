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Явка на местных выборах в Молдавии составила 20 процентов - РИА Новости, 19.11.2023
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15:10 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/vybory-1910404247.html
Явка на местных выборах в Молдавии составила 20 процентов
Явка на местных выборах в Молдавии составила 20 процентов - РИА Новости, 19.11.2023
Явка на местных выборах в Молдавии составила 20 процентов
Явка на местных выборах в Молдавии к 13.20 (14.20 по мск) превысила 20%, заявила на брифинге в Кишиневе глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:10
2023-11-19T15:10
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 13.20 (14.20 по мск) превысила 20%, заявила на брифинге в Кишиневе глава Центризбиркома Анжела Караман. По данным на 13.20 (14.20 по мск), принять участие в голосовании успели более 174 тысячи граждан Молдавии — это примерно 20% от числа лиц, включенных в избирательные списки для участия во втором туре местных выборах. При этом явка во втором по величине городе Бельцы составила всего 12,8% , что пока недостаточно для признания выборов состоявшимися. "В совокупности к этому моменту явка по стране составила 20%. Но в ряде регионов, включая Бельцы, пока низкие показатели. В Бельцах на участки явились пока 12,8%. В Гагаузии 18%. Самый низкий показатель в селе Салчия в Тараклии, там явилось 4 человека на данный момент", - отметила Караман. Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в 8 селах, из-за низкой явки в первом туре, проходят повторные выборы. За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1 493 наблюдателя, из них 1 092 национальных и 401 международных. Они представляют 8 различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.
https://ria.ru/20231119/vybory-1910368041.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия
Явка на местных выборах в Молдавии составила 20 процентов

Явка на местных выборах в Молдавии к 14:20 по мск составила 20 процентов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЖенщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе
Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 13.20 (14.20 по мск) превысила 20%, заявила на брифинге в Кишиневе глава Центризбиркома Анжела Караман.
По данным на 13.20 (14.20 по мск), принять участие в голосовании успели более 174 тысячи граждан Молдавии — это примерно 20% от числа лиц, включенных в избирательные списки для участия во втором туре местных выборах. При этом явка во втором по величине городе Бельцы составила всего 12,8% , что пока недостаточно для признания выборов состоявшимися.
«
"В совокупности к этому моменту явка по стране составила 20%. Но в ряде регионов, включая Бельцы, пока низкие показатели. В Бельцах на участки явились пока 12,8%. В Гагаузии 18%. Самый низкий показатель в селе Салчия в Тараклии, там явилось 4 человека на данный момент", - отметила Караман.
Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте.
Женщина голосует на избирательном участке в городе Комрат - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в 8 селах, из-за низкой явки в первом туре, проходят повторные выборы. За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1 493 наблюдателя, из них 1 092 национальных и 401 международных. Они представляют 8 различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.
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