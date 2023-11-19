Рейтинг@Mail.ru
Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/vybory-1910387117.html
Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента
Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента - РИА Новости, 19.11.2023
Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента
Явка на местных выборах в Молдавии к 11.00 (12.00 по мск) составила 11,25%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:50
2023-11-19T12:50
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907681658_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_03d93fdc5421a858a242db9aa7b6a02e.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 11.00 (12.00 по мск) составила 11,25%, сообщается на сайте Центризбиркома. По данным на 11.00 (12.00 по мск), принять участие в голосовании успели более 95 тысяч граждан Молдавии — это примерно 11,25 % от числа лиц, включенных в избирательные списки для участия во втором туре местных выборах. При этом явка во втором по величине городе Бельцы составила 6,7%, 6800 человек. В Гагаузии к 11:00 явка составила 9,8%, 7700 человек. Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20231119/vybory-1910368041.html
https://ria.ru/20231117/moldaviya-1910044870.html
молдавия
гагаузия
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907681658_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a94b3a155a077219b85f2da35b85709e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, комрат
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат
Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента

Явка на местных выборах в Молдавии к 11:00 составила 11,25 процента

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМестные жители на избирательном участке во время всеобщих выборов в Молдавии
Местные жители на избирательном участке во время всеобщих выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Местные жители на избирательном участке во время всеобщих выборов в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 11.00 (12.00 по мск) составила 11,25%, сообщается на сайте Центризбиркома.
По данным на 11.00 (12.00 по мск), принять участие в голосовании успели более 95 тысяч граждан Молдавии — это примерно 11,25 % от числа лиц, включенных в избирательные списки для участия во втором туре местных выборах. При этом явка во втором по величине городе Бельцы составила 6,7%, 6800 человек. В Гагаузии к 11:00 явка составила 9,8%, 7700 человек.
Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии.
Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества
Вчера, 10:14
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко
17 ноября, 12:02
 
В миреМолдавияГагаузияКомрат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала