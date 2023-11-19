https://ria.ru/20231119/vybory-1910387117.html

Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента

Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента - РИА Новости, 19.11.2023

Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента

Явка на местных выборах в Молдавии к 11.00 (12.00 по мск) составила 11,25%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:50

2023-11-19T12:50

2023-11-19T12:50

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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 11.00 (12.00 по мск) составила 11,25%, сообщается на сайте Центризбиркома. По данным на 11.00 (12.00 по мск), принять участие в голосовании успели более 95 тысяч граждан Молдавии — это примерно 11,25 % от числа лиц, включенных в избирательные списки для участия во втором туре местных выборах. При этом явка во втором по величине городе Бельцы составила 6,7%, 6800 человек. В Гагаузии к 11:00 явка составила 9,8%, 7700 человек. Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20231119/vybory-1910368041.html

https://ria.ru/20231117/moldaviya-1910044870.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, комрат