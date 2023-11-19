https://ria.ru/20231119/voennye-1910409429.html
На Сахалине не пустили в бар военных, вернувшихся со спецоперации
На Сахалине не пустили в бар военных, вернувшихся со спецоперации - РИА Новости, 19.11.2023
На Сахалине не пустили в бар военных, вернувшихся со спецоперации
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале назвал неприемлемой ситуацию, когда военных не пустили в бар Южно-Сахалинска, и... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:41
2023-11-19T15:41
2023-11-19T15:41
происшествия
южно-сахалинск
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сахалинская область
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале назвал неприемлемой ситуацию, когда военных не пустили в бар Южно-Сахалинска, и попросил правоохранителей разобраться с инцидентом и дать оценку действиям охранников заведения. Ранее RT сообщало со ссылкой на друга военных, что в Южно-Сахалинске участников специальной военной операции, пришедших в бар отмечать получение орденов, не пустили в заведение без объяснения причин, а после обстреляли из газового пистолета. Двое военных получили ожоги сетчатки, у одного из них разбит нос. Они написали заявление в полицию. В баре отказались комментировать случившееся RT. "Стало известно о том, что на этих выходных группа мужчин, среди которых были участники специальной военной операции, хотела отметить в одном из заведений Южно-Сахалинска получение боевых наград. Вместо этого произошел конфликт с администрацией заведения, а затем и с частным охранным предприятием, применившим против них газовый баллон. Утверждается, что участники СВО были корректны и сами не провоцировали ни скандал, ни применение насилия. Считаю возникшую ситуацию абсолютно неприемлемой", - написал Лимаренко в Telegram-канале. По словам губернатора Сахалина, люди, которые ежедневно рискуют жизнью в зоне СВО, должны пользоваться безусловным уважением. "Из той информации, что есть в публичном доступе, видно, что конфликтную ситуацию провоцировали не они. Прошу правоохранительные органы разобраться в ней и дать оценку действиям сотрудников ЧОП и обоснованности применения спецсредств", - заключил Лимаренко. В управлении СУСК по Сахалинской области сообщили о начале доследственной проверки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
На Сахалине не пустили в бар военных, вернувшихся со спецоперации
Глава Сахалина потребовал разобраться, почему военных с СВО не пустили в бар
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале
назвал неприемлемой ситуацию, когда военных не пустили в бар Южно-Сахалинска, и попросил правоохранителей разобраться с инцидентом и дать оценку действиям охранников заведения.
Ранее RT сообщало со ссылкой на друга военных, что в Южно-Сахалинске участников специальной военной операции, пришедших в бар отмечать получение орденов, не пустили в заведение без объяснения причин, а после обстреляли из газового пистолета. Двое военных получили ожоги сетчатки, у одного из них разбит нос. Они написали заявление в полицию. В баре отказались комментировать случившееся RT.
"Стало известно о том, что на этих выходных группа мужчин, среди которых были участники специальной военной операции, хотела отметить в одном из заведений Южно-Сахалинска получение боевых наград. Вместо этого произошел конфликт с администрацией заведения, а затем и с частным охранным предприятием, применившим против них газовый баллон. Утверждается, что участники СВО были корректны и сами не провоцировали ни скандал, ни применение насилия. Считаю возникшую ситуацию абсолютно неприемлемой", - написал Лимаренко в Telegram-канале.
По словам губернатора Сахалина, люди, которые ежедневно рискуют жизнью в зоне СВО, должны пользоваться безусловным уважением.
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"Из той информации, что есть в публичном доступе, видно, что конфликтную ситуацию провоцировали не они. Прошу правоохранительные органы разобраться в ней и дать оценку действиям сотрудников ЧОП и обоснованности применения спецсредств", - заключил Лимаренко.
В управлении СУСК по Сахалинской области сообщили о начале доследственной проверки.