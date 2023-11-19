https://ria.ru/20231119/voennye-1910409429.html

На Сахалине не пустили в бар военных, вернувшихся со спецоперации

На Сахалине не пустили в бар военных, вернувшихся со спецоперации - РИА Новости, 19.11.2023

На Сахалине не пустили в бар военных, вернувшихся со спецоперации

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале назвал неприемлемой ситуацию, когда военных не пустили в бар Южно-Сахалинска, и... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:41

2023-11-19T15:41

2023-11-19T15:41

происшествия

южно-сахалинск

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале назвал неприемлемой ситуацию, когда военных не пустили в бар Южно-Сахалинска, и попросил правоохранителей разобраться с инцидентом и дать оценку действиям охранников заведения. Ранее RT сообщало со ссылкой на друга военных, что в Южно-Сахалинске участников специальной военной операции, пришедших в бар отмечать получение орденов, не пустили в заведение без объяснения причин, а после обстреляли из газового пистолета. Двое военных получили ожоги сетчатки, у одного из них разбит нос. Они написали заявление в полицию. В баре отказались комментировать случившееся RT. "Стало известно о том, что на этих выходных группа мужчин, среди которых были участники специальной военной операции, хотела отметить в одном из заведений Южно-Сахалинска получение боевых наград. Вместо этого произошел конфликт с администрацией заведения, а затем и с частным охранным предприятием, применившим против них газовый баллон. Утверждается, что участники СВО были корректны и сами не провоцировали ни скандал, ни применение насилия. Считаю возникшую ситуацию абсолютно неприемлемой", - написал Лимаренко в Telegram-канале. По словам губернатора Сахалина, люди, которые ежедневно рискуют жизнью в зоне СВО, должны пользоваться безусловным уважением. "Из той информации, что есть в публичном доступе, видно, что конфликтную ситуацию провоцировали не они. Прошу правоохранительные органы разобраться в ней и дать оценку действиям сотрудников ЧОП и обоснованности применения спецсредств", - заключил Лимаренко. В управлении СУСК по Сахалинской области сообщили о начале доследственной проверки.

https://ria.ru/20230808/izbienie-1888842728.html

южно-сахалинск

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, южно-сахалинск, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко