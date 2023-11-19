https://ria.ru/20231119/veter-1910411254.html
Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света
Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света - РИА Новости, 19.11.2023
Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света
Отключения света произошли более чем в 100 населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:56
2023-11-19T15:56
2023-11-19T15:58
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Отключения света произошли более чем в 100 населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС. Ранее региональный главк МЧС информировал, что в центральных и южных районах края дует сильный ветер, временами порывы ветра достигают ураганного - до 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане, и попросили не паниковать и соблюдать осторожность. В компании "Россети Сибирь" сообщили, что филиал "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. "Ситуация на данный момент: под отключение попало в 113 населённых пунктов; срывы кровель в семи муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. Для аварийно-восстановительных работ привлечены 26 бригад ПАО "Россети Сибири" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания". На восстановлении работают 113 человек и 32 единицы техники. Ситуация на контроле краевого главка и правительства края.
https://ria.ru/20231119/prokopevsk-1910400590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света
Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света из-за ветра
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости.
Отключения света произошли более чем в 100 населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале
краевого главка МЧС.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что в центральных и южных районах края дует сильный ветер, временами порывы ветра достигают ураганного - до 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане, и попросили не паниковать и соблюдать осторожность. В компании "Россети Сибирь" сообщили, что филиал "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность.
"Ситуация на данный момент: под отключение попало в 113 населённых пунктов; срывы кровель в семи муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Для аварийно-восстановительных работ привлечены 26 бригад ПАО "Россети Сибири" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания". На восстановлении работают 113 человек и 32 единицы техники. Ситуация на контроле краевого главка и правительства края.
В Прокопьевске ввели режим ЧС из-за урагана