https://ria.ru/20231119/veter-1910411254.html

Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света

Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света - РИА Новости, 19.11.2023

Более 110 населенных пунктов Красноярского края остались без света

Отключения света произошли более чем в 100 населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:56

2023-11-19T15:56

2023-11-19T15:58

происшествия

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910390183_0:243:2737:1783_1920x0_80_0_0_23364f3ae767556bad52600ec6eeb1dc.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Отключения света произошли более чем в 100 населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС. Ранее региональный главк МЧС информировал, что в центральных и южных районах края дует сильный ветер, временами порывы ветра достигают ураганного - до 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане, и попросили не паниковать и соблюдать осторожность. В компании "Россети Сибирь" сообщили, что филиал "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. "Ситуация на данный момент: под отключение попало в 113 населённых пунктов; срывы кровель в семи муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. Для аварийно-восстановительных работ привлечены 26 бригад ПАО "Россети Сибири" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания". На восстановлении работают 113 человек и 32 единицы техники. Ситуация на контроле краевого главка и правительства края.

https://ria.ru/20231119/prokopevsk-1910400590.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край