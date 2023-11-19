https://ria.ru/20231119/vartius-1910389777.html

На границе с Финляндией закрылся единственный КПП, работающий в воскресенье

На границе с Финляндией закрылся единственный КПП, работающий в воскресенье - РИА Новости, 19.11.2023

На границе с Финляндией закрылся единственный КПП, работающий в воскресенье

На российско-финской границе временно закрылся единственный работающий в воскресенье до 18 часов пункт пропуска "Вартиус", сообщила погранохрана республики в... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:15

2023-11-19T13:15

2023-11-19T14:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. На российско-финской границе временно закрылся единственный работающий в воскресенье до 18 часов пункт пропуска "Вартиус", сообщила погранохрана республики в социальной сети X."На пограничном переходе "Вартиус" движение затруднено. Движение транспорта временно ограничено", — говорится в публикации.В пятницу власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910266007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия