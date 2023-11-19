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В сибирских регионах прошел мощный ураган - РИА Новости, 19.11.2023
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14:26 19.11.2023 (обновлено: 14:53 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/uragan-1910398333.html
В сибирских регионах прошел мощный ураган
В сибирских регионах прошел мощный ураган - РИА Новости, 19.11.2023
В сибирских регионах прошел мощный ураган
По сибирским регионам пронесся мощный ураган, из-за которого в некоторых городах сорвало крыши и пропало электричество, есть погибшие. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:26
2023-11-19T14:53
жкх
новосибирская область
красноярск
омская область
происшествия
новокузнецк
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. По сибирским регионам пронесся мощный ураган, из-за которого в некоторых городах сорвало крыши и пропало электричество, есть погибшие.Как рассказала РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, в Барнауле женщину убил сорванный ветром с ее собственного дома кусок крыши. В региональном МЧС уточнили, что из-за урагана еще два человека получили травмы.Не обошлось без жертв и в Новокузнецке. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека, двое из них погибли, остальные — пострадали.Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подчеркнул, что в городе объявили режим чрезвычайной ситуации, повреждены высоковольтные линии электропередачи, нет отопления в части районов.По данным портала NGS.ru, в Новосибирской области деревья, упавшие из-за бушующей стихии, оборвали линию электропередачи.В Красноярске, по словам мэра города Владислава Логинова, ветер повредил дома, социальные учреждения и дороги более чем на 50 участках.В Омской области, по данным 12 канала, также наблюдались проблемы на линиях электропередачи."Днем в субботу в регионе лил дождь, а вечером из-за похолодания он сменился на мокрый снег. Также работу усложнял сильный ветер. Из-за резкого скачка температуры на проводах возникла толстая ледяная корка, что привело к многочисленным обрывам", — говорится в публикации.По данным "Омскэнерго", высоковольтное оборудование уже ввели в работу, а энергоснабжение полностью восстановят к полуночи.
https://ria.ru/20231119/uragan-1910351475.html
https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910390480.html
новосибирская область
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омская область
новокузнецк
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жкх, новосибирская область, красноярск, омская область, происшествия, новокузнецк, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), барнаул
ЖКХ, Новосибирская область, Красноярск, Омская область, Происшествия, Новокузнецк, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Барнаул
В сибирских регионах прошел мощный ураган

В сибирских городах мощный ураган снес крыши и повалил деревья, есть погибшие

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. По сибирским регионам пронесся мощный ураган, из-за которого в некоторых городах сорвало крыши и пропало электричество, есть погибшие.
Как рассказала РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, в Барнауле женщину убил сорванный ветром с ее собственного дома кусок крыши. В региональном МЧС уточнили, что из-за урагана еще два человека получили травмы.
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Не обошлось без жертв и в Новокузнецке. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека, двое из них погибли, остальные — пострадали.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подчеркнул, что в городе объявили режим чрезвычайной ситуации, повреждены высоковольтные линии электропередачи, нет отопления в части районов.
По данным портала NGS.ru, в Новосибирской области деревья, упавшие из-за бушующей стихии, оборвали линию электропередачи.
В Красноярске, по словам мэра города Владислава Логинова, ветер повредил дома, социальные учреждения и дороги более чем на 50 участках.
В Омской области, по данным 12 канала, также наблюдались проблемы на линиях электропередачи.
«
"Днем в субботу в регионе лил дождь, а вечером из-за похолодания он сменился на мокрый снег. Также работу усложнял сильный ветер. Из-за резкого скачка температуры на проводах возникла толстая ледяная корка, что привело к многочисленным обрывам", — говорится в публикации.
По данным "Омскэнерго", высоковольтное оборудование уже ввели в работу, а энергоснабжение полностью восстановят к полуночи.
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