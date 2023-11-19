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СМИ: детям кандидата в президенты Аргентины Массы поступили "угрозы смерти" - РИА Новости, 19.11.2023
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04:24 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/ugrozy-1910347986.html
СМИ: детям кандидата в президенты Аргентины Массы поступили "угрозы смерти"
СМИ: детям кандидата в президенты Аргентины Массы поступили "угрозы смерти" - РИА Новости, 19.11.2023
СМИ: детям кандидата в президенты Аргентины Массы поступили "угрозы смерти"
Детям кандидата в президенты Аргентины Серхио Массы поступили "угрозы смерти", начато расследование, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T04:24
2023-11-19T04:24
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Детям кандидата в президенты Аргентины Серхио Массы поступили "угрозы смерти", начато расследование, сообщил телеканал TN. "Федеральная судья Мария Сервини предписала постоянную охрану Малене Гальмарини (жене Массы - ред.) и ее детям, после того как супруга Массы сообщила, что сторонники (движения другого кандидата в президенты Хавьера Милея - ред.) "Свобода наступает" распространили их персональные данные", - сообщило СМИ. "После опубликования в открытом доступе номеров телефонов, дети кандидата в президенты... начали получать угрозы смерти", - добавляет телеканал. На данный момент ведется расследование, пятеро задержаны. Выборы президента пройдут в Аргентине 19 ноября.
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
СМИ: детям кандидата в президенты Аргентины Массы поступили "угрозы смерти"

TN: дети кандидата в президенты Аргентины Массы начали получать угрозы

© AP Photo / Natacha PisarenkoАвтомобиль полиции Аргентины
Автомобиль полиции Аргентины - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Автомобиль полиции Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Детям кандидата в президенты Аргентины Серхио Массы поступили "угрозы смерти", начато расследование, сообщил телеканал TN.
«
"Федеральная судья Мария Сервини предписала постоянную охрану Малене Гальмарини (жене Массы - ред.) и ее детям, после того как супруга Массы сообщила, что сторонники (движения другого кандидата в президенты Хавьера Милея - ред.) "Свобода наступает" распространили их персональные данные", - сообщило СМИ.
"После опубликования в открытом доступе номеров телефонов, дети кандидата в президенты... начали получать угрозы смерти", - добавляет телеканал.
На данный момент ведется расследование, пятеро задержаны.
Выборы президента пройдут в Аргентине 19 ноября.
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