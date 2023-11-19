https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910445361.html
В Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих маленьких детей из-за развода
В Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих маленьких детей из-за развода - РИА Новости, 19.11.2023
В Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих маленьких детей из-за развода
Суд в Удмуртии арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве двух своих маленьких детей из-за бракоразводного процесса, сообщили в прокуратуре по региону. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:06
2023-11-19T20:06
2023-11-19T20:06
происшествия
кезский район
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УФА, 19 ноя - РИА Новости. Суд в Удмуртии арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве двух своих маленьких детей из-за бракоразводного процесса, сообщили в прокуратуре по региону. Ранее следователи республики сообщали, что в Кезском районе 29-летний мужчина из-за личной неприязни к супруге в связи с бракоразводным процессом ударил спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь ножом в область сердца. Дети скончались. После совершения преступления их отец скрылся, его нашли в лесу и задержали. "С учетом позиции прокуратуры Кезского района суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве двух малолетних детей", - сообщила удмуртская прокуратура.
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906939822.html
кезский район
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происшествия, кезский район
Происшествия, Кезский район
В Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих маленьких детей из-за развода
Суд в Удмуртии арестовал мужчину, убившего своих малолетних детей из-за развода