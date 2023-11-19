https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910397682.html

Житель Удмуртии зарезал двух малолетних детей из-за развода с женой

Житель Удмуртии зарезал двух малолетних детей из-за развода с женой - РИА Новости, 19.11.2023

Житель Удмуртии зарезал двух малолетних детей из-за развода с женой

Житель Удмуртии смертельно ранил ножом маленьких сына и дочь из-за бракоразводного процесса с супругой, мужчина задержан в лесу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:20

2023-11-19T14:20

2023-11-19T14:20

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

кезский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 19 ноя - РИА Новости. Житель Удмуртии смертельно ранил ножом маленьких сына и дочь из-за бракоразводного процесса с супругой, мужчина задержан в лесу, сообщили в СУСК РФ по региону. "Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в связи с убийством двух малолетних детей, тела которых обнаружены в Кезском районе 18 ноября 2023 года (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц, малолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что по подозрению в убийстве детей задержан их 29-летний отец. "По данным следствия, подозреваемый, испытывая личную неприязнь к супруге в связи с бракоразводным процессом, ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в область сердца. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в ходе розыскных мероприятий задержан полицейскими в лесном массиве. В результате полученных ранений дети скончались", - сообщает следком региона. В ведомстве добавили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанного.

https://ria.ru/20231117/razgovor-1910145004.html

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), кезский район, следственный комитет россии (ск рф)