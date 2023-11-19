https://ria.ru/20231119/tusk-1910455976.html

Дуда заявил, что Туск не его кандидат на пост премьера

Дуда заявил, что Туск не его кандидат на пост премьера - РИА Новости, 19.11.2023

Дуда заявил, что Туск не его кандидат на пост премьера

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью изданию Sieci, что лидер оппозиции Дональд Туск не является его кандидатом на должность премьер-министра страны. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T21:56

2023-11-19T21:56

2023-11-19T21:56

в мире

польша

дональд туск

анджей дуда

ярослав качиньский

европейский совет

право и справедливость

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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью изданию Sieci, что лидер оппозиции Дональд Туск не является его кандидатом на должность премьер-министра страны. Ранее Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. "Дональд Туск не является моим кандидатом на должность премьера", - заявил Дуда.Президент отметил, что, хотя оппозиционные партии вместе набрали более половины голосов избирателей во время парламентских выборов, встречи с их представителями не убедили его внести в сейм кандидатуру Туска на пост премьера. "Представители "Гражданской коалиции", "Левых" и "Третьего пути" не убедили меня, что стоит отказаться от хорошей парламентской традиции, согласно которой победившая политическая группировка первой получает миссию по формированию правительства. В соответствии с действующей Конституцией все президенты, включая моих предшественников, президентов Квасьневского, Качиньского и Коморовского, всегда доверяли миссию формирования правительства победившей политической группировке. В этом году на выборах победила "Право и справедливость", - сказал Дуда. На данные слова Дуды сразу же отреагировал сам Туск. "Туск не будет моим премьер-министром", - сказал президент Дуда. Подтверждаю. Я не буду", - написал он в соцсети Х. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше голосов избирателей, чем другие политические силы. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинула кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.

https://ria.ru/20231114/polsha-1909419023.html

https://ria.ru/20231115/polsha-1909637608.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, ярослав качиньский, европейский совет, право и справедливость