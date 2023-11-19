https://ria.ru/20231119/turtsiya-1910339267.html

Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем

Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем - РИА Новости, 19.11.2023

Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем

Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для должного эффекта это решение должны одновременно принять несколько стран , заявил глава МИД... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T00:58

2023-11-19T00:58

2023-11-19T01:07

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СТАМБУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для должного эффекта это решение должны одновременно принять несколько стран , заявил глава МИД Хакан Фидан."С самого начала конфликта мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными", - сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Интервью транслировалось в переводе на арабский язык.По его словам, исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать единым фронтом. Министр также призвал извлечь уроки "из предыдущих тупиков" и действовать сообща.По утверждению Фидана, для Анкары "не проблема" разорвать отношения с Израилем, однако концентрироваться на этом вопросе в данный момент не стоит.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/diplomatiya-1910327607.html

https://ria.ru/20231117/erdogan-1910198398.html

https://ria.ru/20231114/smi-1909295943.html

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в мире, израиль, турция, хакан фидан, владимир путин, хамас, оон, россия