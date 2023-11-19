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Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем - РИА Новости, 19.11.2023
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00:58 19.11.2023 (обновлено: 01:07 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/turtsiya-1910339267.html
Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем
Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем - РИА Новости, 19.11.2023
Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем
Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для должного эффекта это решение должны одновременно принять несколько стран , заявил глава МИД... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:58
2023-11-19T01:07
в мире
израиль
турция
хакан фидан
владимир путин
хамас
оон
россия
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СТАМБУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для должного эффекта это решение должны одновременно принять несколько стран , заявил глава МИД Хакан Фидан.&quot;С самого начала конфликта мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными&quot;, - сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Интервью транслировалось в переводе на арабский язык.По его словам, исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать единым фронтом. Министр также призвал извлечь уроки "из предыдущих тупиков" и действовать сообща.По утверждению Фидана, для Анкары "не проблема" разорвать отношения с Израилем, однако концентрироваться на этом вопросе в данный момент не стоит.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/diplomatiya-1910327607.html
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910198398.html
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в мире, израиль, турция, хакан фидан, владимир путин, хамас, оон, россия
В мире, Израиль, Турция, Хакан Фидан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия
Глава МИД Турции назвал условие разрыва дипотношений с Израилем

Глава МИД Турции Фидан: Анкара может разорвать дипотношения с Израилем

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для должного эффекта это решение должны одновременно принять несколько стран , заявил глава МИД Хакан Фидан.
«

"С самого начала конфликта мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными", - сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Интервью транслировалось в переводе на арабский язык.

По его словам, исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать единым фронтом. Министр также призвал извлечь уроки "из предыдущих тупиков" и действовать сообща.
По утверждению Фидана, для Анкары "не проблема" разорвать отношения с Израилем, однако концентрироваться на этом вопросе в данный момент не стоит.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В МИД Турции рассказали, как намерены добиваться снятия блокады с Газы
Вчера, 21:27
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Эрдоган заявил, что Турция "не в долгу" у Израиля
17 ноября, 21:47
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Турция начала дипломатическую атаку на Израиль, пишут СМИ
14 ноября, 10:11
 
В миреИзраильТурцияХакан ФиданВладимир ПутинХАМАСООНРоссия
 
 
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