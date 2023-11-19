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В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 19.11.2023
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06:58 19.11.2023 (обновлено: 07:07 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/tsiklon-1910352556.html
В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 19.11.2023
В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено в ночь на понедельник в Северо-Курильском районе, информирует главное управление... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T06:58
2023-11-19T07:07
россия
сахалинская область
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено в ночь на понедельник в Северо-Курильском районе, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Ночью 20 ноября на территории Северо-Курильского района прогнозируются осадки, усиление ветра до 25-30 м/с", - говорится в сообщении регионального главка. По информации спасателей, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
https://ria.ru/20231119/uragan-1910351475.html
россия
сахалинская область
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россия, сахалинская область, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Сахалинская область, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В Северо-Курильском районе объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено в ночь на понедельник в Северо-Курильском районе, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«
"Ночью 20 ноября на территории Северо-Курильского района прогнозируются осадки, усиление ветра до 25-30 м/с", - говорится в сообщении регионального главка.
По информации спасателей, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
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РоссияСахалинская областьСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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