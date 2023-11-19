https://ria.ru/20231119/tsiklon-1910352556.html

В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 19.11.2023

В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено в ночь на понедельник в Северо-Курильском районе, информирует главное управление... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T06:58

2023-11-19T06:58

2023-11-19T07:07

россия

сахалинская область

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено в ночь на понедельник в Северо-Курильском районе, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Ночью 20 ноября на территории Северо-Курильского района прогнозируются осадки, усиление ветра до 25-30 м/с", - говорится в сообщении регионального главка. По информации спасателей, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

https://ria.ru/20231119/uragan-1910351475.html

россия

сахалинская область

сахалин

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россия, сахалинская область, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия