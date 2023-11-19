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ЦАХАЛ заявил о росте числа погибших военных до 378 человек - РИА Новости, 19.11.2023
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02:05 19.11.2023 (обновлено: 05:57 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/tsakhal-1910343929.html
ЦАХАЛ заявил о росте числа погибших военных до 378 человек
ЦАХАЛ заявил о росте числа погибших военных до 378 человек - РИА Новости, 19.11.2023
ЦАХАЛ заявил о росте числа погибших военных до 378 человек
Число солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта, выросло до 378, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T02:05
2023-11-19T05:57
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
владимир путин
оон
россия
израиль
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта, выросло до 378, заявил на брифинге представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."На текущий момент мы уведомили семьи о 378 павших солдат ЦАХАЛ", - говорится в обращении Хагари на сайте армии. Армейская пресс-служба 8 ноября публиковала список из 351 имени военного, чьи семьи были уведомлены об их гибели.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство России сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/izrail-1910302727.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал), владимир путин, оон, россия, израиль, в мире, восточный иерусалим
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Владимир Путин, ООН, Россия, Израиль, В мире, Восточный Иерусалим
ЦАХАЛ заявил о росте числа погибших военных до 378 человек

ЦАХАЛ: число израильских солдат, погибших за время эскалации, выросло до 378

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта, выросло до 378, заявил на брифинге представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«
"На текущий момент мы уведомили семьи о 378 павших солдат ЦАХАЛ", - говорится в обращении Хагари на сайте армии.
Армейская пресс-служба 8 ноября публиковала список из 351 имени военного, чьи семьи были уведомлены об их гибели.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство России сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
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ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
Вчера, 17:52
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Владимир ПутинООНРоссияИзраильВ миреВосточный Иерусалим
 
 
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