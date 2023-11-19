Рейтинг@Mail.ru
На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/territoriya-1910457477.html
На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН
На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН - РИА Новости, 19.11.2023
На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН
По меньшей мере 32 человека, в том числе миротворец ООН, погибли в результате нападений вооруженных людей на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:17
2023-11-19T22:17
в мире
абьей
оон
судан
южный судан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dfcb64313fecf9e095bbc8b3da993c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 32 человека, в том числе миротворец ООН, погибли в результате нападений вооруженных людей на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана, заявил министр информации Абьея Болис Куоч. "Были убиты 32 человека, еще 20 ранены, ситуация только что утихла… Один из миротворцев ЮНИСФА (Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее - ред.) погиб", - приводит слова министра радиостанция Eye Radio. Богатый нефтью район Абьей является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. В том же году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.
https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html
абьей
судан
южный судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f267cba0512b169f4d8ead1956885360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абьей, оон, судан, южный судан
В мире, Абьей, ООН, Судан, Южный Судан
На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН

На спорной территории Абьей убиты 32 человека, включая миротворца ООН, 20 ранены

© AP Photo / Marwan AliСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 32 человека, в том числе миротворец ООН, погибли в результате нападений вооруженных людей на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана, заявил министр информации Абьея Болис Куоч.
«
"Были убиты 32 человека, еще 20 ранены, ситуация только что утихла… Один из миротворцев ЮНИСФА (Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее - ред.) погиб", - приводит слова министра радиостанция Eye Radio.
Богатый нефтью район Абьей является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. В том же году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
СМИ Судана сообщили о смерти украинских наемников в перестрелке с военными
15 октября, 13:09
 
В миреАбьейООНСуданЮжный Судан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала