https://ria.ru/20231119/territoriya-1910457477.html

На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН

На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН - РИА Новости, 19.11.2023

На спорной территории Абьей погибли 32 человека, включая миротворца ООН

По меньшей мере 32 человека, в том числе миротворец ООН, погибли в результате нападений вооруженных людей на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T22:17

2023-11-19T22:17

2023-11-19T22:17

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 32 человека, в том числе миротворец ООН, погибли в результате нападений вооруженных людей на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана, заявил министр информации Абьея Болис Куоч. "Были убиты 32 человека, еще 20 ранены, ситуация только что утихла… Один из миротворцев ЮНИСФА (Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее - ред.) погиб", - приводит слова министра радиостанция Eye Radio. Богатый нефтью район Абьей является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. В том же году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.

https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html

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