https://ria.ru/20231119/terminal-1910404058.html

В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал

В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал - РИА Новости, 19.11.2023

В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал

Новый пассажирский терминал построят в воздушной гавани Барнаула до конца 2025 года, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:09

2023-11-19T15:09

2023-11-19T15:09

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

выставка-форум "россия"

барнаул

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новый пассажирский терминал построят в воздушной гавани Барнаула до конца 2025 года, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В рамках презентации Дня Алтайского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Томенко рассказал журналистам об экспозиции региона, его главных достопримечательностях и достижениях. Он подчеркнул, что в Алтайском крае активно развивается туризм. "Туризм и вся индустрия гостеприимства, санаторно-курортное лечение, отдых познавательный, развлекательный и событийный, спортивные и другие виды туризма – это все Алтайский край. Спрос огромный - до 300 тысяч человек ежегодно только город-курорт федерального значения Белокуриху посещают. Также, на этой неделе мы заложили символический камень в начало строительства нового терминала в аэропорту Барнаула и в скором времени, до конца 2025 года, будем иметь современный пассажирский терминал, способный принимать до 1,1 миллиона человек в год", - рассказал журналистам Томенко. Он добавил, что на выставке Алтайский край продемонстрирует свое историческое и культурное наследие, творческие и спортивные проекты, а также достижения молодежи. Алтай - это общее богатство всей страны. Это сердце России. "Мы с большим удовольствием подготовили свою экспозицию. Нам есть что показать и чем удивить. Алтайский край известен своими продуктами питания, агропромышленным комплексом, сельским хозяйством. Мы назвали нашу экспозицию "Алтайский край - все настоящее!". Ведь наш край – это настоящая история, природа, настоящий отдых и путешествия, настоящие продукты, жизнь и люди. На форуме мы видим, насколько Россия разнообразна и этим сильна. Выставка в полной мере поддерживает и пробуждает гордость за нашу страну, а вместе и ответственность за ее настоящее и будущее. И это очень важно", - отметил Томенко. В День Алтайского края для гостей подготовили насыщенную культурную и деловую программу. Стенд региона представлен в павильоне 75. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231117/altay-1909994662.html

https://ria.ru/20231108/med-1908125415.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, виктор томенко, выставка-форум "россия", барнаул