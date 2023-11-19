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В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал - РИА Новости, 19.11.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
15:09 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/terminal-1910404058.html
В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал
В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал - РИА Новости, 19.11.2023
В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал
Новый пассажирский терминал построят в воздушной гавани Барнаула до конца 2025 года, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:09
2023-11-19T15:09
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
выставка-форум "россия"
барнаул
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новый пассажирский терминал построят в воздушной гавани Барнаула до конца 2025 года, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В рамках презентации Дня Алтайского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Томенко рассказал журналистам об экспозиции региона, его главных достопримечательностях и достижениях. Он подчеркнул, что в Алтайском крае активно развивается туризм. "Туризм и вся индустрия гостеприимства, санаторно-курортное лечение, отдых познавательный, развлекательный и событийный, спортивные и другие виды туризма – это все Алтайский край. Спрос огромный - до 300 тысяч человек ежегодно только город-курорт федерального значения Белокуриху посещают. Также, на этой неделе мы заложили символический камень в начало строительства нового терминала в аэропорту Барнаула и в скором времени, до конца 2025 года, будем иметь современный пассажирский терминал, способный принимать до 1,1 миллиона человек в год", - рассказал журналистам Томенко. Он добавил, что на выставке Алтайский край продемонстрирует свое историческое и культурное наследие, творческие и спортивные проекты, а также достижения молодежи. Алтай - это общее богатство всей страны. Это сердце России. "Мы с большим удовольствием подготовили свою экспозицию. Нам есть что показать и чем удивить. Алтайский край известен своими продуктами питания, агропромышленным комплексом, сельским хозяйством. Мы назвали нашу экспозицию "Алтайский край - все настоящее!". Ведь наш край – это настоящая история, природа, настоящий отдых и путешествия, настоящие продукты, жизнь и люди. На форуме мы видим, насколько Россия разнообразна и этим сильна. Выставка в полной мере поддерживает и пробуждает гордость за нашу страну, а вместе и ответственность за ее настоящее и будущее. И это очень важно", - отметил Томенко. В День Алтайского края для гостей подготовили насыщенную культурную и деловую программу. Стенд региона представлен в павильоне 75. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231117/altay-1909994662.html
https://ria.ru/20231108/med-1908125415.html
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алтайский край, виктор томенко, выставка-форум "россия", барнаул
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко, Выставка-форум "Россия", Барнаул

В аэропорту Барнаула построят новый пассажирский терминал

© Кирилл ЗыковГубернатор Алтайского края Виктор Томенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Международной выставке-форуме Россия
© Кирилл Зыков
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новый пассажирский терминал построят в воздушной гавани Барнаула до конца 2025 года, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В рамках презентации Дня Алтайского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Томенко рассказал журналистам об экспозиции региона, его главных достопримечательностях и достижениях. Он подчеркнул, что в Алтайском крае активно развивается туризм.
"Туризм и вся индустрия гостеприимства, санаторно-курортное лечение, отдых познавательный, развлекательный и событийный, спортивные и другие виды туризма – это все Алтайский край. Спрос огромный - до 300 тысяч человек ежегодно только город-курорт федерального значения Белокуриху посещают. Также, на этой неделе мы заложили символический камень в начало строительства нового терминала в аэропорту Барнаула и в скором времени, до конца 2025 года, будем иметь современный пассажирский терминал, способный принимать до 1,1 миллиона человек в год", - рассказал журналистам Томенко.
Он добавил, что на выставке Алтайский край продемонстрирует свое историческое и культурное наследие, творческие и спортивные проекты, а также достижения молодежи. Алтай - это общее богатство всей страны. Это сердце России.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия"
17 ноября, 06:40
"Мы с большим удовольствием подготовили свою экспозицию. Нам есть что показать и чем удивить. Алтайский край известен своими продуктами питания, агропромышленным комплексом, сельским хозяйством. Мы назвали нашу экспозицию "Алтайский край - все настоящее!". Ведь наш край – это настоящая история, природа, настоящий отдых и путешествия, настоящие продукты, жизнь и люди. На форуме мы видим, насколько Россия разнообразна и этим сильна. Выставка в полной мере поддерживает и пробуждает гордость за нашу страну, а вместе и ответственность за ее настоящее и будущее. И это очень важно", - отметил Томенко.
В День Алтайского края для гостей подготовили насыщенную культурную и деловую программу. Стенд региона представлен в павильоне 75.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Мед - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Алтайский крайАлтайский крайВиктор ТоменкоВыставка-форум "Россия"Барнаул
 
 
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