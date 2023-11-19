https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910395730.html

ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.11.2023

ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 145 военных ВСУ и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:08

2023-11-19T14:08

2023-11-19T14:08

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 145 военных ВСУ и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с штурмовой, армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Констинтиновки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР. "Общие потери противника составили до 145 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910394816.html

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Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность