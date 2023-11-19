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ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910395730.html
ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.11.2023
ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 145 военных ВСУ и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:08
2023-11-19T14:08
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 145 военных ВСУ и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с штурмовой, армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Констинтиновки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР. "Общие потери противника составили до 145 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910394816.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 145 военных на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 145 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 145 военных ВСУ и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с штурмовой, армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Констинтиновки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.
"Общие потери противника составили до 145 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.
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