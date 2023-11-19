https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910395253.html

ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.11.2023

ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:01

2023-11-19T14:01

2023-11-19T14:05

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006271_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4c97754b546a21293ff2f9626e2dced6.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910394282.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины