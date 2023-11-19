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ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 19.11.2023 (обновлено: 14:05 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910395253.html
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.11.2023
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:01
2023-11-19T14:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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Дарья Буймова
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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