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Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.11.2023
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13:56 19.11.2023 (обновлено: 14:03 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910394816.html
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.11.2023
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:56
2023-11-19T14:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
клещеевка
артемовск
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910394282.html
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россия, вооруженные силы украины, клещеевка, артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Артемовск, Безопасность
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 240 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
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Кроме того, поражены живая сила и техника 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКлещеевкаАртемовскБезопасность
 
 
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