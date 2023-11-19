https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910394816.html

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.11.2023

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:56

2023-11-19T13:56

2023-11-19T14:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

клещеевка

артемовск

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила шесть атак противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910394282.html

https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910390054.html

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клещеевка

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, клещеевка, артемовск, безопасность