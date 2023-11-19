https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910390054.html
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2023
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области
Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:22
2023-11-19T13:22
2023-11-19T14:58
россия
запорожская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины установленные украинскими боевиками, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сварог". "Поступил приказ на проделывание прохода для техники на одном из участков на запорожском направлении. Наша группа выдвинулась. Было снято чуть больше десятка противотанковых мин ТМ, установленных противником. На этом участке, там где мы выполняли задачу, техника может теперь пройти", - сказал "Сварог".
https://ria.ru/20231117/poteri-1910098917.html
россия
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Уничтожение саперами противотанковых мин, установленных украинскими боевиками
Уничтожение саперами противотанковых мин, установленных украинскими боевиками
2023-11-19T13:22
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, безопасность
Россия, Запорожская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области
Саперы ВС России снимают мины на ЛБС, установленные ВСУ, в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины установленные украинскими боевиками, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сварог".
"Поступил приказ на проделывание прохода для техники на одном из участков на запорожском направлении. Наша группа выдвинулась. Было снято чуть больше десятка противотанковых мин ТМ, установленных противником. На этом участке, там где мы выполняли задачу, техника может теперь пройти", - сказал "Сварог".
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