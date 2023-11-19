https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910390054.html

Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области

Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2023

Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области

Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:22

2023-11-19T13:22

2023-11-19T14:58

россия

запорожская область

безопасность

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины установленные украинскими боевиками, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сварог". "Поступил приказ на проделывание прохода для техники на одном из участков на запорожском направлении. Наша группа выдвинулась. Было снято чуть больше десятка противотанковых мин ТМ, установленных противником. На этом участке, там где мы выполняли задачу, техника может теперь пройти", - сказал "Сварог".

https://ria.ru/20231117/poteri-1910098917.html

россия

запорожская область

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Уничтожение саперами противотанковых мин, установленных украинскими боевиками Уничтожение саперами противотанковых мин, установленных украинскими боевиками 2023-11-19T13:22 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, безопасность