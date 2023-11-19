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Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 19.11.2023 (обновлено: 14:58 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910390054.html
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2023
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области
Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:22
2023-11-19T14:58
россия
запорожская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины установленные украинскими боевиками, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сварог". "Поступил приказ на проделывание прохода для техники на одном из участков на запорожском направлении. Наша группа выдвинулась. Было снято чуть больше десятка противотанковых мин ТМ, установленных противником. На этом участке, там где мы выполняли задачу, техника может теперь пройти", - сказал "Сварог".
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россия
запорожская область
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение саперами противотанковых мин, установленных украинскими боевиками
Уничтожение саперами противотанковых мин, установленных украинскими боевиками
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россия, запорожская область, безопасность
Россия, Запорожская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Саперы ВС России обеспечивают продвижение техники в Запорожской области

Саперы ВС России снимают мины на ЛБС, установленные ВСУ, в Запорожской области

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России обеспечил проход техники на запорожском направлении, сняв противотанковые мины установленные украинскими боевиками, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сварог".
"Поступил приказ на проделывание прохода для техники на одном из участков на запорожском направлении. Наша группа выдвинулась. Было снято чуть больше десятка противотанковых мин ТМ, установленных противником. На этом участке, там где мы выполняли задачу, техника может теперь пройти", - сказал "Сварог".
Самоходная гаубица Мста-С артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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